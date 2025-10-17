0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

Se reveló el estado de salud de Quevedo tras salir en ambulancia con Alianza Lima: "Tuvo una..."

¿Se pierde la temporada? Kevin Quevedo fue sustituido en los primeros minutos en la victoria de Alianza Lima ante Sport Boys y ahora se conoció el diagnóstico del jugador,

Angel Curo
Se reveló el estado de salud de Kevin Quevedo tras salir en ambulancia
Se reveló el estado de salud de Kevin Quevedo tras salir en ambulancia | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima logró imponerse por 3-1 ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, no todo fue felicidad para los hinchas blanquiazules, pues Kevin Quevedo sufrió un fuerte golpe que provocó su salida en ambulancia del partido. Ahora, se reveló el primer diagnóstico que recibió el atacante.

Futbolista de Sporting Cristal podría llegar a Matute para la temporada 2026.

PUEDES VER: Vale casi un millón, juega en Cristal y suena para Alianza Lima en 2026: "Le vendría bien..."

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exportero Diego Penny brindó detalles sobre el estado de salud de Kevin Quevedo luego de que sufriera un fuerte golpe en la cara al disputar un balón aéreo con Cristian Carbajal, de Sport Boys. El habilidoso extremo no pudo continuar en el campo y tuvo que retirarse en una ambulancia hacia una clínica local.

En ese contexto, Penny reveló que el jugador fue atendido de inmediato y se decidió que permanezca internado para que pueda seguir en observación, ya que sufrió una fuerte conmoción cerebral. Afortunadamente para los hinchas no fue de gran gravedad, por lo que ya se encuentra estable, aunque se le seguirán realizando pruebas.

Video: Movistar Deportes

"Kevin Quevedo se va a quedar en la clínica por precaución, está recuperado y bien. Tuvo una conmoción cerebral, mañana le van a sacar una prueba más para luego darle de alta", mencionó Diego Penny.

Esta noticia representa una gran noticia para los hinchas y sobre todo para el esquema del DT Néstor Gorosito, ya que Quevedo es uno de sus jugadores más influyente y desequilibrantes en su zaga ofensiva.

Así fue el golpe que sufrió Kevin Quevedo

¿Kevin Quevedo se perderá el próximo partido de Alianza Lima?

Al tratarse de un fuerte impacto en la cabeza, lo más probable es que Quevedo siga en monitoreo para descartar cualquier tipo de perjuicio a la salud del futbolista. Por lo que deberá esperar unos días para poder entrenar con normalidad con Alianza Lima. De esta forma, es una seria duda para el partido ante Sport Huancayo.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

Lo más visto

  1. Universitario venció 1-0 a importante rival y quedó a solo una victoria de lograr el título

  2. Matías Succar se confiesa públicamente y revela su futuro en Alianza Lima: "No me siento..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano