Se reveló el estado de salud de Quevedo tras salir en ambulancia con Alianza Lima: "Tuvo una..."

Alianza Lima logró imponerse por 3-1 ante Sport Boys en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, no todo fue felicidad para los hinchas blanquiazules, pues Kevin Quevedo sufrió un fuerte golpe que provocó su salida en ambulancia del partido. Ahora, se reveló el primer diagnóstico que recibió el atacante.

Durante la última emisión del programa 'Al Ángulo', el exportero Diego Penny brindó detalles sobre el estado de salud de Kevin Quevedo luego de que sufriera un fuerte golpe en la cara al disputar un balón aéreo con Cristian Carbajal, de Sport Boys. El habilidoso extremo no pudo continuar en el campo y tuvo que retirarse en una ambulancia hacia una clínica local.

En ese contexto, Penny reveló que el jugador fue atendido de inmediato y se decidió que permanezca internado para que pueda seguir en observación, ya que sufrió una fuerte conmoción cerebral. Afortunadamente para los hinchas no fue de gran gravedad, por lo que ya se encuentra estable, aunque se le seguirán realizando pruebas.

Video: Movistar Deportes

"Kevin Quevedo se va a quedar en la clínica por precaución, está recuperado y bien. Tuvo una conmoción cerebral, mañana le van a sacar una prueba más para luego darle de alta", mencionó Diego Penny.

Esta noticia representa una gran noticia para los hinchas y sobre todo para el esquema del DT Néstor Gorosito, ya que Quevedo es uno de sus jugadores más influyente y desequilibrantes en su zaga ofensiva.

Así fue el golpe que sufrió Kevin Quevedo

¿Kevin Quevedo se perderá el próximo partido de Alianza Lima?

Al tratarse de un fuerte impacto en la cabeza, lo más probable es que Quevedo siga en monitoreo para descartar cualquier tipo de perjuicio a la salud del futbolista. Por lo que deberá esperar unos días para poder entrenar con normalidad con Alianza Lima. De esta forma, es una seria duda para el partido ante Sport Huancayo.