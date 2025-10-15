Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO ONLINE: pronóstico, alineaciones, hora y dónde ver

Sin margen de error en La Victoria. Alianza Lima juega contra Sport Boys este jueves 16 de octubre de 2025, desde las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute. E duelo contará con la transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el país.

El equipo blanquiazul dirigido por Néstor Gorosito ha sido muy irregular en este torneo Clausura. Tras haber disputado doce partidos, ganó 5 veces y perdió en 4 ocasiones. Además, suma 3 empates. En esa línea, los íntimos son séptimos en la tabla de posiciones con 18 puntos, doce menos que el líder indiscutible Universitario.

Prácticamente, la institución victoriana se juega la oportunidad de mantenerse en las primeras posiciones del Acumulado y asegurar un cupo a los playoffs para posteriormente luchar por clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores, caso contrario tendrá que volver a disputar desde la fase previa tal cual sucedió esta temporada.

En la previa del partido ante Sport Boys, Gorosito se vio obligado a hacer cambios por necesidad. La primera modificación será en el arco: entrará Ángelo Campos por Guillermo Viscarra, quien no salió en lista de convocados. La otra variante será en el medio campo: Jesús Castillo hará su ingreso por Pedro Aquino.

Por el lado de Sport Boys, la institución chalaca también tiene prohibido regalar puntos. La Misilera necesita ganar para seguir escalando posiciones y alejarse lo antes posible de la temible zona del descenso. Como se recuerda, son tres los equipos que pierden la categoría. El primer confirmado es Binacional y restan saber cuáles serán los otros dos clubes que lo acompañarán a la Liga 2 2026.

Alianza Lima vs Sport Boys: alineaciones posibles

Alianza Lima: Ángelo Campos; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alan Cantero, Pedro Aquino, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

Sport Boys: Steven Rivadeneyra; Emilio Saba, Hansell Riojas, Rodrigo Colombo, Augusto Solís, Cristian Carbajal; Carlos López, Oslimg Mora, Hernán Da Campo, Jostin Alarcón; Luis Urruti.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sport Boys?

Estos son los principales horarios del partido ente Alianza y Boys según la ubicación de tu país:

México: 7:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 p.m.

Chile y Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 10:00 p.m.

España: 3:00 a.m. (día siguiente)

¿Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys? Canal transmisión

La transmisión oficial del Alianza Lima vs. Sport Boys estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming.

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

Alianza Lima vs Sport Boys: pronóstico y apuestas

APUESTASA ALIANZA LIMA X SPORT BOYS Betsson 1,36 4,80 7,50 Betano 1,44 4,55 9,25 1XBet 1,37 4,40 8,50 Doradobet 1,37 4,50 9,00

Alianza Lima es el gran favorito en las distintas casas de apuestas para llevarse los tres puntos.