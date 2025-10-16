0
Alianza Lima vs Sport Boys EN VIVO por Liga 1
Tabla del Clausura y Acumulado de la Liga 1

¡Silenció Matute! Luis Urruti anotó el empate para Sport Boys sobre Alianza Lima

Alianza Lima empata 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, gracias a un golazo de cabeza de Luis Urruti, exjugador de Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Luis Urruti anotó el 1-1 de Sport Boys ante Alianza Lima
Luis Urruti anotó el 1-1 de Sport Boys ante Alianza Lima
Alianza Lima juega ante Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 y antes de finalizar el primer tiempo, Luis Urruti encontró el gol del empate que le da tranquilidad al cuadro del Callao en el Estadio Alejandro Villanueva. El exjugador de Universitario celebró con euforia su tanto.

Es goleador en Argentina, lo desea Alianza Lima y 3 países de Europa buscan ficharlo

PUEDES VER: Alianza Lima lo quiere para el 2026 y se conoció que tres equipos europeos buscan su fichaje

Luis Urruti anotó el gol del empate 1-1 a favor de Sport Boys ante Alianza Lima en Matute

A los 45 +1' del primer tiempo, Urruti encontró un balón desde el tiro de esquina y conectó al ángulo que el arquero de Alianza, Angelo Campos, no pudo con el inesperado cabezazo.

Video: L1MAX

Tras anotar su gol, el exjugador de Universitario de Deportes celebró con euforia su tanto, lo que generó desconcierto en el estadio Alejandro Villanueva, ya que el equipo rival, el cuadro íntimo, disfrutaba de la tranquilidad de la victoria.

Después de conseguir el empate, el árbitro Joel Alarcón Limo decidió dar por terminado el primer tiempo, y los jugadores de Sport Boys encontraron serenidad para ir a los vestuarios y luego regresar para disputar la segunda mitad.

Alianza Lima vs Sport Boys: Tabla de posiciones Acumulado y Torneo Clausura

En caso de que el partido termine 1-1, Alianza Lima se ubicaría en el tercer puesto con 56 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1, mientras que Boys estaría en la posición 13 con 33 unidades

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Cusco FC301757
3. Alianza Lima312256
4. FBC Melgar321452
5. Sporting Cristal291951
6. Alianza Atlético301350
7. Deportivo Garcilaso311048
8. Sport Huancayo31345
9. ADT31-645
10. Cienciano30741
11. Los Chankas29-1138
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys31-833
14. Juan Pablo II30-1430
15. Comerciantes Unidos30-1727
16. Ayacucho FC30-2226
17. UTC30-2625
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Mientras que en el Torneo Clausura, los íntimos se posicionarían en el 7° puesto con 19 puntos y los del Callao en el lugar 14° con 13 unidades.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC12823
3. FBC Melgar14621
4. Garcilaso13121
5. ADT13021
6. Sporting Cristal11419
7. Alianza Lima13419
8. Cienciano12318
9. Alianza Atlético12316
10. Comerciantes Unidos12-316
11. Sport Huancayo13115
12. Atlético Grau12115
13. Los Chankas11-1015
14. Sport Boys13- 613
15. Alianza Universidad13- 1113
16. Juan Pablo II12-611
17. Ayacucho FC12-911
18. UTC12-96
19. Binacional---

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

