¡Silenció Matute! Luis Urruti anotó el empate para Sport Boys sobre Alianza Lima

Alianza Lima juega ante Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 y antes de finalizar el primer tiempo, Luis Urruti encontró el gol del empate que le da tranquilidad al cuadro del Callao en el Estadio Alejandro Villanueva. El exjugador de Universitario celebró con euforia su tanto.

Luis Urruti anotó el gol del empate 1-1 a favor de Sport Boys ante Alianza Lima en Matute

A los 45 +1' del primer tiempo, Urruti encontró un balón desde el tiro de esquina y conectó al ángulo que el arquero de Alianza, Angelo Campos, no pudo con el inesperado cabezazo.

Video: L1MAX

Tras anotar su gol, el exjugador de Universitario de Deportes celebró con euforia su tanto, lo que generó desconcierto en el estadio Alejandro Villanueva, ya que el equipo rival, el cuadro íntimo, disfrutaba de la tranquilidad de la victoria.

Después de conseguir el empate, el árbitro Joel Alarcón Limo decidió dar por terminado el primer tiempo, y los jugadores de Sport Boys encontraron serenidad para ir a los vestuarios y luego regresar para disputar la segunda mitad.

Alianza Lima vs Sport Boys: Tabla de posiciones Acumulado y Torneo Clausura

En caso de que el partido termine 1-1, Alianza Lima se ubicaría en el tercer puesto con 56 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1, mientras que Boys estaría en la posición 13 con 33 unidades

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 30 41 69 2. Cusco FC 30 17 57 3. Alianza Lima 31 22 56 4. FBC Melgar 32 14 52 5. Sporting Cristal 29 19 51 6. Alianza Atlético 30 13 50 7. Deportivo Garcilaso 31 10 48 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 30 7 41 11. Los Chankas 29 -11 38 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 31 -8 33 14. Juan Pablo II 30 -14 30 15. Comerciantes Unidos 30 -17 27 16. Ayacucho FC 30 -22 26 17. UTC 30 -26 25 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Mientras que en el Torneo Clausura, los íntimos se posicionarían en el 7° puesto con 19 puntos y los del Callao en el lugar 14° con 13 unidades.