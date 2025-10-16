¡Silenció Matute! Luis Urruti anotó el empate para Sport Boys sobre Alianza Lima
Alianza Lima empata 1-1 ante Sport Boys en el Estadio Alejandro Villanueva, gracias a un golazo de cabeza de Luis Urruti, exjugador de Universitario de Deportes.
Alianza Lima juega ante Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 y antes de finalizar el primer tiempo, Luis Urruti encontró el gol del empate que le da tranquilidad al cuadro del Callao en el Estadio Alejandro Villanueva. El exjugador de Universitario celebró con euforia su tanto.
Luis Urruti anotó el gol del empate 1-1 a favor de Sport Boys ante Alianza Lima en Matute
A los 45 +1' del primer tiempo, Urruti encontró un balón desde el tiro de esquina y conectó al ángulo que el arquero de Alianza, Angelo Campos, no pudo con el inesperado cabezazo.
Video: L1MAX
Tras anotar su gol, el exjugador de Universitario de Deportes celebró con euforia su tanto, lo que generó desconcierto en el estadio Alejandro Villanueva, ya que el equipo rival, el cuadro íntimo, disfrutaba de la tranquilidad de la victoria.
Después de conseguir el empate, el árbitro Joel Alarcón Limo decidió dar por terminado el primer tiempo, y los jugadores de Sport Boys encontraron serenidad para ir a los vestuarios y luego regresar para disputar la segunda mitad.
Alianza Lima vs Sport Boys: Tabla de posiciones Acumulado y Torneo Clausura
En caso de que el partido termine 1-1, Alianza Lima se ubicaría en el tercer puesto con 56 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1, mientras que Boys estaría en la posición 13 con 33 unidades
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|30
|17
|57
|3. Alianza Lima
|31
|22
|56
|4. FBC Melgar
|32
|14
|52
|5. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|6. Alianza Atlético
|30
|13
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|31
|10
|48
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|30
|7
|41
|11. Los Chankas
|29
|-11
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|31
|-8
|33
|14. Juan Pablo II
|30
|-14
|30
|15. Comerciantes Unidos
|30
|-17
|27
|16. Ayacucho FC
|30
|-22
|26
|17. UTC
|30
|-26
|25
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Mientras que en el Torneo Clausura, los íntimos se posicionarían en el 7° puesto con 19 puntos y los del Callao en el lugar 14° con 13 unidades.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|12
|15
|30
|2. Cusco FC
|12
|8
|23
|3. FBC Melgar
|14
|6
|21
|4. Garcilaso
|13
|1
|21
|5. ADT
|13
|0
|21
|6. Sporting Cristal
|11
|4
|19
|7. Alianza Lima
|13
|4
|19
|8. Cienciano
|12
|3
|18
|9. Alianza Atlético
|12
|3
|16
|10. Comerciantes Unidos
|12
|-3
|16
|11. Sport Huancayo
|13
|1
|15
|12. Atlético Grau
|12
|1
|15
|13. Los Chankas
|11
|-10
|15
|14. Sport Boys
|13
|- 6
|13
|15. Alianza Universidad
|13
|- 11
|13
|16. Juan Pablo II
|12
|-6
|11
|17. Ayacucho FC
|12
|-9
|11
|18. UTC
|12
|-9
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
