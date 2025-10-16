Campeón con Real Madrid impactó tras dar firme calificativo a Paolo Guerrero: "Un..."

Paolo Guerrero es un jugador que marcó época en el fútbol peruano por su buen rendimiento en Europa, Sudamérica y la selección peruana. Después de toda su experiencia en el fútbol mundial, desde Argentina, un campeón con el Real Madrid, Javier Saviola, fue entrevistado y dio un firme calificativo sobre el futbolista de Alianza Lima.

Campeón con Real Madrid dio fuerte calificativo a Paolo Guerrero tras rendimiento en Alianza Lima

En una entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' de RPP, Saviola fue consultado sobre el desempeño de Paolo Guerrero en esta temporada, y el también exjugador del Barcelona FC se sinceró al hacer un comentario contundente sobre el delantero de Alianza Lima.

"Habla muy bien de él, de su cuidado, de lo profesional que es. Estamos en un fútbol en donde reina la parte física, la cuestión psicológica, nutricional. Hablamos de un excelente deportista, profesional que no tengo dudas que no tengo dudas de que ha tenido un cuidado especial porque con esta edad es difícil llegar", afirmó.

Las palabras de Javier Saviola denotan elogios sobre Guerrero, quien actualmente tiene 41 años y sigue siendo uno de los goleadores de Alianza Lima a pesar del tiempo. Además, destacó su cuidado físico, psicológico y nutricional para afrontar el fútbol profesional a esa edad.

"En un fútbol donde reina lo físico, lo psicológico, lo nutricional, habla muy bien de él, de su cuidado, de lo profesional que es", agregó el excampeón con el Real Madrid.

Paolo Guerrero en Alianza Lima 2025

En la presente temporada 2025, Paolo Guerrero ha participado en 4 campeonatos con Alianza Lima. En el Torneo Apertura anotó 7 goles en 13 de 18 partidos. Asimismo, en el Clausura marcó 1 gol en 12 duelos disputados.

A nivel internacional, ha participado en la Copa Libertadores, destacándose en 10 de 12 encuentros y anotando 3 goles. Posteriormente, tuvo participación en la Sudamericana, aunque no logró marcar tantos goles.

Es decir, su buen año en Alianza ha significado que se convierta en uno de los goleadores del equipo junto a Hernán Barcos. Ambos esperan hasta fin de año para tomar decisiones sobre su carrera futbolística para el 2026.