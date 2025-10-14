Nicolás Da Campo, jugador de Boys, dio fuerte calificativo a Barcos y Guerrero: "Son..."

Alianza Lima se enfrentará a Sport Boys por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. En la previa de este gran duelo, Nicolás Da Campo, volante del cuadro del Callao, salió al frente para dar declaraciones sobre el Clásico Moderno y los delanteros del cuadro íntimo, Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

En la conversación con L1MAX, Da Campo fue consultado sobre Paolo Guerrero, delantero de Alianza Lima, quien será titular ante Boys por decisión de Néstor Gorosito.

"Que juegue Paolo te tiene que mantener en alerta todo el tiempo. Es un jugador con una jerarquía que no hay otra en Perú. Es de los jugadores que históricamente en Perú funcionaron", afirmó.

Las palabras de Nicolás Da Campo son de total admiración hacia el retirado jugador de la selección peruana, ya que lo considera como uno de los mejores futbolistas que nacieron en territorio nacional.

Además, también tuvo palabras para Hernán Barcos, goleador histórico de Argentina y que desde su llegada a Alianza sigue demostrando por qué es considerado como referente para los hinchas blanquiazules.

"Es una ventaja que no juegue Barcos, porque entra uno y sale el otro. Son dos jugadores de experiencia y que saben cómo moverse, dónde utilizar los espacios, cuándo tocar de primera, cuándo ir al área. Entonces, eso nos va a tener en vilo todo el tiempo", confirmó.

Adentrándose más en el partido, Nicolás Da Campo valoró que Hernán Barcos no juegue el encuentro, ya que es fundamental en la cancha y su capacidad goleadora beneficia a Alianza.

Por otro lado, destacó a Barcos y Guerrero como jugadores de mucha experiencia y que saben utilizar los espacios para anotar goles importantes, por lo que cada club que los enfrente sufrirá al tenerlos como rivales.