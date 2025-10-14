Paolo Guerrero dio rotunda respuesta sobre el trabajo de Gorosito el 2025: "Descuidamos..."

0
¿Está conforme? Paolo Guerrero se pronunció sobre Alianza Lima de Néstor Gorosito en la temporada en la que podrían quedarse con las manos vacías.

Paolo Guerrero y un rotundo mensaje sobre Néstor Gorosito.
Alianza Lima inició el 2025 enfocado en ganar todos los objetivos, tanto a nivel internacional como en el campeonato local, por ello, se reforzó con importantes elementos en la cancha y la zona técnica. En ese contexto, y a poco de finalizar el Torneo Clausura 2025, Paolo Guerrero se pronunció al respecto.

Y es que el experimentado delantero blanquiazul no dudó en responder a los medios de comunicación que lo abordaron y le consultaron por el trabajo del ‘Pipo’. Cabe recordar que el estratega argentino llegó al club de La Victoria para lograr el título de la Liga 1 y hacer una gran campaña en competencias internacionales. 

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Néstor Gorosito en Alianza Lima?

“Bien, bien. De hecho hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Creo que por ahí puedo decir que nos descuidamos un poco del campeonato local, pero esto todavía no acaba, vamos a seguir manteniéndonos firmes y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar”, respondió cuando le preguntaron qué le pareció el trabajo de Néstor Gorosito hasta el momento.

Cabe recordar que el ‘Pipo’ es conocido por su gran experiencia en el fútbol. Inició su carrera en Nueva Chicago y dirigió a clubes como San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River Plate, entre otros. Su trayectoria también incluye pasos por el fútbol español, donde dirigió al Xerez y Almería, así como una etapa en el Olimpia de Paraguay.

El experimentado estratega argentino ha logrado el respeto en el mundo del fútbol gracias a su trabajo para formar equipos altamente competitivos, siendo Tigre el más reciente que estuvo bajo su mando antes de llegar a Alianza Lima. 

Néstor Gorosito: Clubes a los que dirigió

  • Nueva Chicago
  • San Lorenzo
  • Lanús
  • Rosario Central
  • Argentinos Junior
  • River Plate
  • Xerez (España)
  • Almería (España)
  • San Martín
  • Olimpia (Paraguay)
  • Gimnasia
  • Tigre

