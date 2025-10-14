Paolo Guerrero dio rotunda respuesta sobre el trabajo de Gorosito el 2025: "Descuidamos..."

Alianza Lima inició el 2025 enfocado en ganar todos los objetivos, tanto a nivel internacional como en el campeonato local, por ello, se reforzó con importantes elementos en la cancha y la zona técnica. En ese contexto, y a poco de finalizar el Torneo Clausura 2025, Paolo Guerrero se pronunció al respecto.

Y es que el experimentado delantero blanquiazul no dudó en responder a los medios de comunicación que lo abordaron y le consultaron por el trabajo del ‘Pipo’. Cabe recordar que el estratega argentino llegó al club de La Victoria para lograr el título de la Liga 1 y hacer una gran campaña en competencias internacionales.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Néstor Gorosito en Alianza Lima?

“Bien, bien. De hecho hemos hecho un gran trabajo a nivel internacional. Creo que por ahí puedo decir que nos descuidamos un poco del campeonato local, pero esto todavía no acaba, vamos a seguir manteniéndonos firmes y lo que quiere el hincha es ver a su equipo ganar”, respondió cuando le preguntaron qué le pareció el trabajo de Néstor Gorosito hasta el momento.

(Video: Jax Latin Media)

Cabe recordar que el ‘Pipo’ es conocido por su gran experiencia en el fútbol. Inició su carrera en Nueva Chicago y dirigió a clubes como San Lorenzo, Lanús, Rosario Central, Argentinos Juniors, River Plate, entre otros. Su trayectoria también incluye pasos por el fútbol español, donde dirigió al Xerez y Almería, así como una etapa en el Olimpia de Paraguay.

El experimentado estratega argentino ha logrado el respeto en el mundo del fútbol gracias a su trabajo para formar equipos altamente competitivos, siendo Tigre el más reciente que estuvo bajo su mando antes de llegar a Alianza Lima.

Néstor Gorosito: Clubes a los que dirigió