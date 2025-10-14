Liberman criticó fuerte a Gustavo Álvarez tras molestarse por ser vinculado con Perú: "Cálmate..."

Luego del fracaso en Eliminatorias 2026, Manuel Barreto asumió la selección peruana como entrenador interino para los partidos amistosos del 2025. Sin embargo, aún no se ha elegido al técnico que afrontará las próximas Clasificatorias Sudamericanas y diversos nombres empezaron a sonar, entre ellos el de Gustavo Álvarez.

En ese contexto, el estratega de la Universidad de Chile mostró su fastidio por ser vinculado a la Blanquirroja y pidió más seriedad a los medios de comunicación, apuntando al diario local que informó que ya tendría todo listo para ponerse el buzo de la Bicolor. Al respecto, Martín Liberman se pronunció.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre Gustavo Álvarez?

Aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) aún no ha confirmado ningún acuerdo con Gustavo Álvarez, el tema sigue generando expectativa, por lo que el periodista argentino no dudó en referirse sobre la situación y criticó la reacción del entrenador de la U. de Chile contra el medio que aseguró ser el nuevo entrenador de Perú.

(Video: YouTube Martín Liberman)

“¿Qué te enojas? Cálmate un poco, ¿qué te enojas? El periodismo puede preguntar, por educación. ¿Qué te pasa papá?”, indicó Martín Liberman en su programa de YouTube. Cabe mencionar que la fuerte respuesta del entrenador de la U de Chile se dio a las cámaras de TNT Sports tras un partido.

Por otro lado, el medio RedGol indicó que aunque la campaña del 'Romántico Viajero' ha sido buena, "en el último tiempo se habrían presentado algunas diferencias entre la dirigencia de la U y el mencionado técnico.

¿Cuál fue la reacción de Gustavo Álvarez ante la publicación?

“¿Esa publicación tiene firma? Cuando habla Gustavo Álvarez la cara se la ven todos y saben quién es. No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los del otro. Seamos serios. A mí esa nota me parece una falta de respeto”, dijo el entrenador de la U de Chile a TNT Sports muy molesto.