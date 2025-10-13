Gustavo Álvarez rompe su silencio y confirma si su futuro está en Perú: "Momento de..."

0
¿Confirma su llegada a la selección peruana? Gustavo Álvarez, DT de U de Chile, brindó declaraciones tras victoria de su equipo y dio firme mensaje sobre su futuro.

Diego Medina
Gustavo Álvarez se refirió a su futuro tras victoria de U de Chile.
Gustavo Álvarez se refirió a su futuro tras victoria de U de Chile. | Foto: ESPN Chile
Luego de la victoria de U de Chile sobre Palestino, Gustavo Álvarez tomó la palabra para expresar sus sensaciones del compromiso. Sin embargo, no fue ajeno a las consultas sobre su futuro y más por ser noticia relacionado a la selección peruana, ¿Qué dijo el estratega argentino?

Jean Ferrari confirma si Gustavo Álvarez será el DT de la selección peruana.

PUEDES VER: Jean Ferrari confirma si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de la selección peruana: "Esto es un…"

"¿Momento para pensar en mi futuro? No hay tiempo para eso. Nosotros no podemos pensar en la Copa Sudamericana, debemos pensar en la Copa. Ya pasó el partido de hoy y ya estamos enfocados… en el primer partido hay una seguidilla de seis. Cada tres y cuatro días. Pero siempre yendo de a uno como tantas veces dije. Estamos enfocados en el partido con Lanús en Santiago. E insisto, sobre el futuro no es momento de sacar conclusiones determinantes en el presente", declaró Gustavo Álvarez.

(VIDEO: ESPN Chile)

Noticia en desarrollo...

