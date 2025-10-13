- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Islandia vs Francia
- Uruguay vs. Uzbekistán
- Selección Peruana
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Gustavo Álvarez rompe su silencio y confirma si su futuro está en Perú: "Momento de..."
¿Confirma su llegada a la selección peruana? Gustavo Álvarez, DT de U de Chile, brindó declaraciones tras victoria de su equipo y dio firme mensaje sobre su futuro.
Luego de la victoria de U de Chile sobre Palestino, Gustavo Álvarez tomó la palabra para expresar sus sensaciones del compromiso. Sin embargo, no fue ajeno a las consultas sobre su futuro y más por ser noticia relacionado a la selección peruana, ¿Qué dijo el estratega argentino?
PUEDES VER: Jean Ferrari confirma si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de la selección peruana: "Esto es un…"
"¿Momento para pensar en mi futuro? No hay tiempo para eso. Nosotros no podemos pensar en la Copa Sudamericana, debemos pensar en la Copa. Ya pasó el partido de hoy y ya estamos enfocados… en el primer partido hay una seguidilla de seis. Cada tres y cuatro días. Pero siempre yendo de a uno como tantas veces dije. Estamos enfocados en el partido con Lanús en Santiago. E insisto, sobre el futuro no es momento de sacar conclusiones determinantes en el presente", declaró Gustavo Álvarez.
(VIDEO: ESPN Chile)
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50