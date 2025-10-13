Gustavo Álvarez rompe su silencio y confirma si su futuro está en Perú: "Momento de..."

Luego de la victoria de U de Chile sobre Palestino, Gustavo Álvarez tomó la palabra para expresar sus sensaciones del compromiso. Sin embargo, no fue ajeno a las consultas sobre su futuro y más por ser noticia relacionado a la selección peruana, ¿Qué dijo el estratega argentino?

"¿Momento para pensar en mi futuro? No hay tiempo para eso. Nosotros no podemos pensar en la Copa Sudamericana, debemos pensar en la Copa. Ya pasó el partido de hoy y ya estamos enfocados… en el primer partido hay una seguidilla de seis. Cada tres y cuatro días. Pero siempre yendo de a uno como tantas veces dije. Estamos enfocados en el partido con Lanús en Santiago. E insisto, sobre el futuro no es momento de sacar conclusiones determinantes en el presente", declaró Gustavo Álvarez.

(VIDEO: ESPN Chile)

Noticia en desarrollo...