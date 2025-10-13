Jean Ferrari confirma si Gustavo Álvarez será el nuevo DT de la selección peruana: "Esto es un..."

0
Gustavo Álvarez suena como el DT idóneo para la selección peruana, por lo que Jean Ferrari rompió su silencio para decir la verdad absoluta.

Diego Medina
Jean Ferrari confirma si Gustavo Álvarez será el DT de la selección peruana.
Jean Ferrari confirma si Gustavo Álvarez será el DT de la selección peruana. | Foto: U de Chile | Teledeportes
La selección peruana se encuentra en la búsqueda de un director técnico para la campaña hacia el Mundial 2030. Uno de los entrenadores que ha tomado fuerza en las últimas horas es el argentino Gustavo Álvarez, actual estratega de U de Chile. En medio de ello, Jean Ferrari tomó la palabra para aclarar este tipo de informaciones.

Perú y Rusia afrontan próximo partido amistoso de fecha FIFA.

En una entrevista con el programa "Teledeportes", el director general de fútbol de la FPF fue consultado sobre la posibilidad de ver a Gustavo Álvarez con el buzo de la selección peruana. Fiel a su estilo, Jean Ferrari dejó en claro que no pretende soltar nombres al aire para no generar falsas expectativas.

Asimismo, siente que es perjudicial no solo para el Perú, sino también para los directores técnicos que se ven involucrados en una situación ajena a su presente. Ferrari no descartó del todo la llegada de Álvarez a la Bicolor, pero tampoco asegura al 100% la posibilidad de fichar al ex DT de Atlético Grau y Sport Boys.

"¿La prensa chilena asegura que Gustavo Álvarez será el técnico de la selección peruana? No es verdad. Yo no puedo hoy entrar en decir 'tal si me gusta', porque la verdad se convierte en una novela. No quiero generar polémicas y van a especular. Lo que menos quiero es que se hable de tal técnico. Al Perú tampoco le hace bien. ¿Me gusta Gustavo Álvarez? Me gusta Fabián Bustos, me gusta Fossati, me gusta Gorosito… es que son entrenadores que tienen un perfil acorde a lo que grandes equipos o selecciones necesitan. No puedo descartar absolutamente a nadie", indicó Jean Ferrari.

(VIDEO: Teledeportes)

Prensa chilena se refirió a la supuesta llegada de Gustavo Álvarez a Perú

Según TNT Sports, todo está encaminado para que Gustavo Álvarez asuma el cargo de la selección peruana luego de su paso por U de Chile. El estratega argentino quiere cerrar de gran manera la temporada para luego acercarse a la FPF.

"Son declaraciones de un técnico que ya decidió irse, lo está notificando. Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida", se lee en el medio chileno.

