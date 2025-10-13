Diego Penny destacó a jugador de la selección peruana pese a derrota ante Chile: "Me gustó mucho"

0
La selección peruana recibió duras críticas por la caída ante Chile, pero Diego Penny resaltó a un futbolista por encima de todos.

Diego Medina
Diego Penny valoró el juego de un futbolista de la selección peruana.
Diego Penny valoró el juego de un futbolista de la selección peruana. | Foto: X Movistar Deportes
La selección peruana no logró darle un triunfo a los millones de aficionados en su amistoso ante Chile, por lo que Diego Penny hizo un firme análisis de lo que fue el desempeño de la Bicolor. Sin embargo, en medio de sus palabras no dudó en elogiar a un futbolista que cumplió un buen rol para la mirada del exportero.

Se trata de Joao Grimaldo, quien fue titular en el equipo de Manuel Barreto para el 'Clásico del Pacífico' que se jugó en La Florida, Chile. El atacante de Riga FC demostró estar en buen momento para la mirada de los aficionados, por lo que es uno de los futbolistas que paso a paso ganará pese en el equipo mayor.

Joao Grimaldo

Joao Grimaldo destacó para Diego Penny. Foto: FPF.

En esta oportunidad, Diego Penny no calló durante el programa "Después de todo" para indicar que uno de los factores que perjudicó el rendimiento del equipo fue el campo sintético. Le costó al equipo de Barreto a acoplarse a ese escenario, por lo que poco control tuvo a lo largo del juego.

Con relación a Joao Grimaldo, manifestó públicamente que le "gustó mucho" por su atrevimiento a la hora de encarar. Queda claro la confianza que tiene el ex Sporting Cristal, por lo que no cabe la menor duda que será llamado para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile.

"Siento que en los primeros minutos el campo sintético le impidió a Perú asentarse bien en el juego. La Selección terminó defendiendo más de lo que pudo atacar. Me gustó mucho Grimaldo por su atrevimiento y constante intención de encarar", manifestó Diego Penny.

(VIDEO: Movistar Deportes)

¿En cuánto está cotizado Joao Grimaldo?

Según el portal "Transfermarkt", Joao Grimaldo tiene un valor de mercado de 500 mil euros a sus 22 años de edad. Es claro que la cifra ha decaído con el pasar de los meses, pero poco a poco se ha ido consolidando con Riga FC y la selección peruana, lo que hace intuir un crecimiento próximamente.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

