López dio firme comentario sobre Felipe Chávez tras mostrar su incomodidad en el partido: "No..."

La selección peruana inició una nueva etapa tras su fracaso en las Eliminatorias 2026. Con nuevos rostros en la convocatoria de Manuel Barreto, la Blanquirroja enfrentó a Chile en amistoso por fecha FIFA, el cual marcó el debut del juvenil Felipe Chávez, futbolista de Bayern Múnich.

Para sorpresa de muchos, el jugador no solo fue noticia con la expectativa que generó en los últimos días tras aceptar el llamado de la Bicolor, ingresando al minuto 77 en reemplazo de Jairo Concha, también fue tema de debate por la polémica que se generó entre los hinchas que afirmaron que sus compañeros no le quisieron pasar el balón. Al respecto, Marcos López se pronunció.

¿Qué dijo Marcos López sobre Felipe Chávez tras partido ante Chile?

“No estuve al tanto, vi después las imágenes que levantaba los brazos; es normal porque es un jugador que te indica que quiere la pelota, que quiere mostrarse y eso es importante. Obviamente él está conociendo a los compañeros y nosotros lo estamos conociendo. Esta vez tuvo 15 o 20 minutos, esperamos que siga viniendo y pueda tener más”, dijo el futbolista de Copenhague.

En esa línea, Marcos López no dudó en aclarar la polémica que se originó por dichos comentarios que comenzaron a sonar con fuerza durante y después del ‘Clásico del Pacífico’, sobre todo en las redes sociales donde los cibernautas reaccionaron al ver las imágenes.

“La gente a veces habla pero en el campo son situaciones de juego que en milésimas de segundos tienes que tomar decisiones, y no pasa por si le quieres dar el pase o no, son decisiones que en el campo se toman. Él tiene muchas condiciones, un futuro impresionante, esperemos que nos pueda ayudar”, agregó.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana en 2025?

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.