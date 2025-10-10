Maxloren Castro dio rotundo mensaje sobre Felipe Chávez tras derrota de Perú en Chile: "Muy..."

La selección peruana de Manuel Barreto inició una nueva etapa en un partido amistoso internacional por la fecha FIFA ante Chile, pero no pudo sostener la ventaja mínima y terminó perdiendo 2-1. Tras el pitazo final del encuentro disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, Maxloren Castro se pronunció ante los medios de comunicación.

El futbolista de Sporting Cristal agradeció al entrenador interino de la Blanquirroja, resaltando la confianza que le da a los jóvenes talentos en esta nueva versión del combinado nacional. Asimismo, mencionó a Felipe Chávez, jugador de Bayern Múnich, quien también hizo su debut en la Bicolor.

¿Qué dijo Maxloren Castro tras el Perú vs Chile?

“Nos da la confianza para afrontar el partido de la mejor manera, y es un profesor (Manuel Barreto) que da las oportunidades a los chicos, como a mí y a Felipe (Chávez). Muy felices por ello”, dijo el futbolista del elenco rimense ante la prensa que lo abordó dentro del estadio.

En esa línea, no dudó en referirse a su nuevo compañero en la selección peruana, con quien ha tenido sus primeros minutos, destacando una de sus virtudes: “Creo que no habla mucho, pero sí habla español. No he tenido la oportunidad de conversar con él, pero es un buen chico”.

¿Cuándo es el próximo partido de la selección peruana en 2025?

Tras la derrota ante Chile en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago, la selección peruana volverá a enfrentar a la 'Roja' en partido amistoso y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.