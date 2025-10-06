- Hoy:
Manuel Barreto dio fuerte calificativo a Renato Tapia tras polémico mensaje en redes: "Es un..."
Manuel Barreto, entrenador interino de la selección peruana, utilizó la conferencia de prensa para expresar sobre su relación con Renato Tapia tras el polémico mensaje en sus redes sociales cuando fue anunciado.
"Renato Tapia es un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dar a la selección, pero ya lo conocemos. Pero hay otros jugadores que no tenemos la certeza y en eso estamos".
