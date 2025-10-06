0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Manuel Barreto dio fuerte calificativo a Renato Tapia tras polémico mensaje en redes: "Es un..."

Manuel Barreto, entrenador interino de la selección peruana, utilizó la conferencia de prensa para expresar sobre su relación con Renato Tapia tras el polémico mensaje en sus redes sociales cuando fue anunciado.

Luis Blancas
Manuel Barreto dió fuerte calificativo a Renato Tapia tras polémico mensaje en redes
Manuel Barreto dió fuerte calificativo a Renato Tapia tras polémico mensaje en redes | Composición: Líbero
"Renato Tapia es un grandísimo jugador y se sabe lo que puede dar y seguramente lo que dar a la selección, pero ya lo conocemos. Pero hay otros jugadores que no tenemos la certeza y en eso estamos".

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

