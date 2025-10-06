¿Alexander Robertson deja Australia para jugar por Perú? Barreto da firme confesión: "Va a ser..."

La selección peruana inicia un nuevo proceso con miras al Mundial 2030 y una de las medidas fue designar a Manuel Barreto como director técnico interino. En medio de ello, dio a conocer su lista de convocados y uno de los nombres que no figuró fue el exjugador de Manchester City, Alexander Robertson.

Ante ello, el estratega brindó una conferencia de prensa desde la Videna para resolver todas las dudas de los periodistas. Una de las consultas fue sobre el mediocampista australiano-escocés-británico-peruano de 22 años. Barreto fue firme en su respuesta y dejó en claro que vendrán los "que quieran venir".

"Va a ser importante para Perú que aquellos que quieran venir, vengan", declaró Manuel Barreto.

De esta manera, no le cierra las puertas a la llegada de Alexander Robertson en una futura convocatoria. Manifiesta que hay futbolistas que no podrán estar en esta fecha FIFA al ser un único compromiso, pero que puede abrirse muchas posibilidades para los dos cotejos en Rusia ante la escuadra europea y la chilena.

Alexander Robertson y la vez que se pronunció sobre Perú

En el 2020, Alexander Robertson dio declaraciones al medio "The World Game", en el que mencionó a Perú como una de las selecciones a las que no le piensa cerrar las puertas de cara a su futuro profesional. De momento, el mediocampista se concentra con la escuadra de Australia para la presente fecha FIFA de octubre 2025.

"Mantengo la mente abierta. Me gusta jugar para Inglaterra. Australia estuvo bien, pero todavía no he jugado para Perú o Escocia", declaró en noviembre del 2020.