Álex Valera será desconvocado de la selección peruana: conoce la razón de su sorpresiva baja

La selección peruana se enfrentará a su similar Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico por la fecha FIFA. Este encuentro marca una nueva etapa en el combinado peruano, por lo que Manuel Barreto decidió convocar a jugadores inéditos menores de 30 años, entre ellos Álex Valera. No obstante, esta situación se complicó porque el jugador de Universitario será desconvocado por una fuerte razón.

Alex Valera será desconvocado de la selección peruana por lesión muscular

Según informó el periodista de A Presión, Enrique Vega, Valera será desafectado de la selección de Perú luego de presentar molestias en la zona lumbar, por lo que es cuestión de horas para que se haga oficial.

"Álex Valera presenta molestias en la zona lumbar y será desconvocado de la selección peruana. En las próximas horas debería hacerse oficial. Al tratarse de un amistoso, se prioriza su recuperación y no se buscará arriesgar al delantero crema", afirmó.

Si bien el jugador tenía el rendimiento adecuado para disputar como titular el duelo frente a Chile, una lesión lo marginará del encuentro que tenía fecha programada para el 10 de octubre de 2025 a las 18:00 (hora Perú) en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Además, de ser solo un amistoso internacional por fecha FIFA, la Federación Peruana de Fútbol buscará su recuperación lo más pronto posible, por lo que no se le arriesgará y será desconvocado para que siga su tratamiento en Universitario.