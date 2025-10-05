Álvaro Barco mostró su preocupación por la lesión de Álex Valera y pidió a la FPF cuidar al 9

Álex Valera podría quedar fuera de la selección peruana tras sufrir una nueva lesión que lo dejó fuera del duelo contra Juan Pablo II por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. En medio de esta situación, muchos hinchas de la selección peruana se preguntan si el delantero aceptará el llamado o será baja. Es por eso que, Álvaro Barco salió al frente para dar una firme declaración.

Álex Valera quedaría fuera de la selección peruana por lesión muscular

Ante la pregunta sobre la ausencia de Valera en el duelo contra Juan Pablo II, el directivo de Universitario explicó la lesión que padece el ariete y a la vez solicitó un pedido especial a Jean Ferrari y Manuel Barreto, líderes de la Federación Peruana de Fútbol.

Video: Jax Latin Media

“Estamos preocupados. Tiene una dolencia muscular. Felizmente no tuvimos la necesidad de contar hoy con él, pero aprovecho para trasladar esta preocupación a la selección. Se trata de un partido amistoso (ante Chile) que se jugará en una cancha sintética y para Alex será difícil de afrontar. No he conversado con Jean (Ferrari) o Manuel (Barreto). Seguro mañana vamos hablar y ellos sabrán valorar el estado de Alex”, declaró.

Las palabras de Álvaro Barco manifiestan su total preocupación por el estado de salud de Álex Valera, pues según explicó, el delantero de Universitario tiene una dolencia muscular que lo marginó del partido por el Torneo Clausura.

Además, reveló que se sentará a conversar con Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, y con Manuel Barreto, entrenador interino de la selección peruana, para que valoren la idea de que Álex Valera no tiene condiciones para afrontar el partido contra Chile, ya que se encuentra lesionado.