Ruidíaz impacta con sorpresiva publicación tras triunfo de Universitario a Juan Pablo II - FOTO

Universitario de Deportes está cada vez más cerca del tricampeonato tras su victoria ante Juan Pablo II en el Estadio Monumental. El elenco crema sigue cumpliendo su tarea en cada jornada del Torneo Clausura, por lo que millones de aficionados y futbolistas profesionales están pendientes de lo que sucede. En este caso, Raúl Ruidíaz, exjugador de la casa crema, sorprendió con inesperada publicación en redes sociales.

Como se conoce, la 'Pulga' es uno de los jugadores de la Liga 1 que es muy activo en su cuenta de Instagram, por lo que cibernautas estaban a la espera de qué storie podía subir para el gusto de sus seguidores. Sin embargo, no imaginaron que el delantero de Atlético Grau deje un sutil mensaje para la interpretación de los hinchas.

Luego de concretarse el triunfo de los cremas, el atacante de 35 años subió un breve video de su rostro y agregó un sticker de una tarjeta roja, lo que hace intuir todo tipo de significados para los seguidores de Ruidíaz. Algunos han comentado que tiene que ver con la polémica falta de Anderson Santamaría ante Juan Pablo II, pero lo cierto es que el jugador solo compartió esta imagen.

Raúl Ruidíaz dejó esta publicación con una tarjeta roja al lado.

Polémica falta de Anderson Santamaría que no fue roja para Universitario

Uno de los hechos que se reclama entre los cibernautas y Juan Pablo II es sobre la dura entrada de Anderson Santamaría al uruguayo Tizón. El VAR ni el árbitro del partido sancionaron al defensa de Universitario, por lo que generó todo tipo de molestia entre los aficionados, ¿Será esta la acción al que hizo referencia Raúl Ruidíaz?

Anderson Santamaría y la polémica falta que reclaman tarjeta roja. Foto: GOLPERÚ.

¿Ruidíaz regresará a Universitario de Deportes?

El delantero peruano llegó a la capital limeña para enfrentar a Alianza Lima y se dio el tiempo para resolver las dudas sobre su posible vuelta a Universitario de Deportes.

"A ver, yo tengo un contrato muy largo con Atlético Grau. Es el último contrato que tengo en mi carrera, lo tengo decidido. Estoy muy agradecido con Arturo Ríos y Andrés Ríos (presidente y gerente deportivo del club), y estoy muy feliz en Piura, que es una ciudad hermosa, la gente espectacular y la comida, ni qué decir. Mi familia está muy cómoda ahí", declaró.