- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
DT de Juan Pablo II reconoció superioridad de Universitario con firme calificativo: "Va en..."
Universitario goleó a Juan Pablo II y el DT del cuadro 'Papal', Santiago Acasiete, fue contundente al admitir que los cremas fueron superiores a sus dirigidos.
Universitario de Deportes es más líder que nunca del Torneo Clausura 2025 tras vencer con un contundente 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental por la fecha 13 del certamen. Tras el encuentro, Santiago Acasiete dio sus impresiones del cotejo y reconoció el buen nivel mostrado por los cremas.
PUEDES VER: Fossati reveló si se retirará del fútbol si Universitario logra el tricampeonato: "Creo que..."
Minutos después del pitido final, el DT del cuadro 'Papal' dio la cara ante los medios de comunicación, donde además de asegurar que sus dirigidos no tuvieron una buena actuación, admitió que la 'U' fue superior en la cancha, definiendo a los dirigidos por Jorge Fossati como un equipo que va en otra velocidad que el resto.
"Hoy no ha sido un buen partido nuestro. No hemos podido aguantar la velocidad en la que va Universitario. Fueron superiores a nosotros. Nos faltó agresividad, generar más pases cuando teníamos el balón. La 'U' va en otra velocidad y hay que aceptarlo, así que lo nuestro es tratar de sumar en casa y nuestro objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos para estar tranquilos antes de acabar el campeonato", declaró en conferencia de prensa.
Video: GOLPERU
Santiago Acasiete destacó la presión ejercida por Universitario
Acasiete siguió elogiando a los merengues tras sus primeras declaraciones, pues destacó la forma como apretó en la cancha y le siguió generando ocasiones de gol pese a que el primer tiempo le pusieron las cosas difíciles. Asimismo, fue claro al decir que a su equipo le faltó algunas cosas para hacerle daño al elenco estudiantil.
"El primer tiempo aguantamos bien, defensivamente trabajamos bien, pero igual nos faltó más cosas para hacerle daño a Universitario. No estuvimos muy bien en el partido y eso hace que el rival te siga apretando y generando", agregó el entrenador de 47 años.
Universitario sigue firme en su camino al tricampeonato
Con este resultado abultado, Universitario sigue demostrando que es el principal candidato a ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón de la Liga 1 de manera directa este 2025, pues llegó a las 30 unidades en la tabla de posiciones tras 13 jornadas disputadas, sacándole 8 puntos a su más cercano perseguidor, Cusco FC; y 10 o más a los siguientes candidatos por el título.
Universitario marcó mucha distancia con los demás candidatos a ganar el Torneo Clausura 2025. Foto: Marco Cotrina / URPI LR
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50