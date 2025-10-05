DT de Juan Pablo II reconoció superioridad de Universitario con firme calificativo: "Va en..."

Universitario de Deportes es más líder que nunca del Torneo Clausura 2025 tras vencer con un contundente 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental por la fecha 13 del certamen. Tras el encuentro, Santiago Acasiete dio sus impresiones del cotejo y reconoció el buen nivel mostrado por los cremas.

Minutos después del pitido final, el DT del cuadro 'Papal' dio la cara ante los medios de comunicación, donde además de asegurar que sus dirigidos no tuvieron una buena actuación, admitió que la 'U' fue superior en la cancha, definiendo a los dirigidos por Jorge Fossati como un equipo que va en otra velocidad que el resto.

"Hoy no ha sido un buen partido nuestro. No hemos podido aguantar la velocidad en la que va Universitario. Fueron superiores a nosotros. Nos faltó agresividad, generar más pases cuando teníamos el balón. La 'U' va en otra velocidad y hay que aceptarlo, así que lo nuestro es tratar de sumar en casa y nuestro objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos para estar tranquilos antes de acabar el campeonato", declaró en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Santiago Acasiete destacó la presión ejercida por Universitario

Acasiete siguió elogiando a los merengues tras sus primeras declaraciones, pues destacó la forma como apretó en la cancha y le siguió generando ocasiones de gol pese a que el primer tiempo le pusieron las cosas difíciles. Asimismo, fue claro al decir que a su equipo le faltó algunas cosas para hacerle daño al elenco estudiantil.

"El primer tiempo aguantamos bien, defensivamente trabajamos bien, pero igual nos faltó más cosas para hacerle daño a Universitario. No estuvimos muy bien en el partido y eso hace que el rival te siga apretando y generando", agregó el entrenador de 47 años.

Universitario sigue firme en su camino al tricampeonato

Con este resultado abultado, Universitario sigue demostrando que es el principal candidato a ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón de la Liga 1 de manera directa este 2025, pues llegó a las 30 unidades en la tabla de posiciones tras 13 jornadas disputadas, sacándole 8 puntos a su más cercano perseguidor, Cusco FC; y 10 o más a los siguientes candidatos por el título.