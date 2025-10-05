0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

DT de Juan Pablo II reconoció superioridad de Universitario con firme calificativo: "Va en..."

Universitario goleó a Juan Pablo II y el DT del cuadro 'Papal', Santiago Acasiete, fue contundente al admitir que los cremas fueron superiores a sus dirigidos.

Mauricio Ubillus
Santiago Acasiete dejó firme comentario sobre la superioridad de Universitario ante Juan Pablo II.
Santiago Acasiete dejó firme comentario sobre la superioridad de Universitario ante Juan Pablo II. | Composición Líbero
COMPARTIR

Universitario de Deportes es más líder que nunca del Torneo Clausura 2025 tras vencer con un contundente 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental por la fecha 13 del certamen. Tras el encuentro, Santiago Acasiete dio sus impresiones del cotejo y reconoció el buen nivel mostrado por los cremas.

Jorge Fossati confesó si dejará el fútbol si Universitario logra el tricampeonato de la Liga 1

PUEDES VER: Fossati reveló si se retirará del fútbol si Universitario logra el tricampeonato: "Creo que..."

Minutos después del pitido final, el DT del cuadro 'Papal' dio la cara ante los medios de comunicación, donde además de asegurar que sus dirigidos no tuvieron una buena actuación, admitió que la 'U' fue superior en la cancha, definiendo a los dirigidos por Jorge Fossati como un equipo que va en otra velocidad que el resto.

"Hoy no ha sido un buen partido nuestro. No hemos podido aguantar la velocidad en la que va Universitario. Fueron superiores a nosotros. Nos faltó agresividad, generar más pases cuando teníamos el balón. La 'U' va en otra velocidad y hay que aceptarlo, así que lo nuestro es tratar de sumar en casa y nuestro objetivo es sacar la mayor cantidad de puntos para estar tranquilos antes de acabar el campeonato", declaró en conferencia de prensa.

Video: GOLPERU

Santiago Acasiete destacó la presión ejercida por Universitario

Acasiete siguió elogiando a los merengues tras sus primeras declaraciones, pues destacó la forma como apretó en la cancha y le siguió generando ocasiones de gol pese a que el primer tiempo le pusieron las cosas difíciles. Asimismo, fue claro al decir que a su equipo le faltó algunas cosas para hacerle daño al elenco estudiantil.

"El primer tiempo aguantamos bien, defensivamente trabajamos bien, pero igual nos faltó más cosas para hacerle daño a Universitario. No estuvimos muy bien en el partido y eso hace que el rival te siga apretando y generando", agregó el entrenador de 47 años.

Universitario sigue firme en su camino al tricampeonato

Con este resultado abultado, Universitario sigue demostrando que es el principal candidato a ganar el Torneo Clausura y ser tricampeón de la Liga 1 de manera directa este 2025, pues llegó a las 30 unidades en la tabla de posiciones tras 13 jornadas disputadas, sacándole 8 puntos a su más cercano perseguidor, Cusco FC; y 10 o más a los siguientes candidatos por el título.

Universitario de Deportes

Universitario marcó mucha distancia con los demás candidatos a ganar el Torneo Clausura 2025. Foto: Marco Cotrina / URPI LR

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: Clasificación y resultados de la fecha 13

  2. Jesús Castillo dio firme calificativo al partido contra Sporting Cristal: "Un..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano