Partidos de Universitario, Cusco FC, Alianza Lima y Cristal para definir el Torneo Clausura 2025

La fecha FIFA con los amistosos programados será un respiro para que los clubes puedan replantear sus estrategias y retomar la competencia del Torneo Clausura con los partidos que podrían concretar el tricampeonato de Universitario o cambiar todo la estructura de la clasificación y alargar la definición del campeón de la Liga 1. Sigue el calendario de enfrentamientos de la 'U', Cusco, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Partidos que definirán el Torneo Clausura 2025:

Partidos de Universitario:

Fecha 14: Sporting Cristal (V)

Fecha 15: Ayacucho FC (L)

Fecha 16: ADT (V)

Fecha 17: descansa

Fecha 18: Garcilaso (L)

Fecha 19: Los Chankas (V).

Partidos de Cusco FC:

Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)

Fecha 15: Cienciano (V)

Fecha 16: Atlético Grau (L)

Fecha 17: Alianza UDH (V)

Fecha 18: Sport Boys (L)

Fecha 19: Sport Huancayo (V).

Partidos de Sporting Cristal:

Fecha 14: Universitario (L)

Fecha 15: Garcilaso (V)

Fecha 16: Los Chankas (L)

Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)

Fecha 18: Cienciano (L)

Fecha 19: Atlético Grau (V).

Partidos de Alianza Lima:

Fecha 9: Los Chankas (V) - pendiente

Fecha 14: Sport Boys (L)

Fecha 15: Sport Huancayo (V)

Fecha 16: descansa

Fecha 17: Melgar (L)

Fecha 18: descansa (tocaba Binacional)

Fecha 19: UTC (L)

Gracias a ganar sus últimos partidos y a las recientes derrotas de Cusco FC, Cristal y Alianza Lima, Universitario depende de sí mismo para consagrarse en esta parte de la Liga 1, sin embargo, al retomar el Torneo Clausura deberá medirse ante el cuadro de Paulo Autuori, en un duelo en el que los pronósticos y favoritismos quedan de lado.

Además, dos jornadas después del U-Cristal, los de Jorge Fossati viajarán hasta Tarma para enfrentarse a ADT, su verdugo en las últimas temporadas y para incrementar la emoción, en la siguiente fecha descansará. Con lo cual, Cusco podría acercarse en la clasificación, incluso puede superarlo si consigue el puntaje perfecto (12 de 12 puntos), y la 'U' solo gana con Ayacucho.

Por su lado, Sporting Cristal y Alianza Lima también podrían ascender pero dependen de la caída de Universitario y de Cusco FC. ¿Cómo se definirá esto?

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 11 8 22 3. ADT 12 0 20 4. Sporting Cristal 11 12 19 5. Melgar 13 5 18 6. Alianza Lima 12 4 18 7. Deportivo Garcilaso 12 0 18 8. Sport Huancayo 13 1 15 9. Cienciano 11 1 15 10. Atlético Grau 12 1 15 11. Comerciantes Unidos 11 -3 15 12. Chankas 10 -9 15 13. Alianza Atlético 11 2 13 14. Alianza Universidad 12 -10 12 15. Sport Boys 12 -6 12 16. Juan Pablo II 11 -5 11 17. Ayacucho FC 11 -9 10 18. UTC 11 -7 6 19. Binacional - - -

Binacional fue descalificado de la Liga 1 2025.