0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de Universitario, Cusco FC, Alianza Lima y Cristal para definir el Torneo Clausura 2025

¡Definición de infarto! Esta es la programación completa con todos los partidos que faltan para determinar al campeón del Torneo Clausura 2025.

Shirley Marcelo
Partidos que definirán el Torneo Clausura 2025.
La fecha FIFA con los amistosos programados será un respiro para que los clubes puedan replantear sus estrategias y retomar la competencia del Torneo Clausura con los partidos que podrían concretar el tricampeonato de Universitario o cambiar todo la estructura de la clasificación y alargar la definición del campeón de la Liga 1. Sigue el calendario de enfrentamientos de la 'U', Cusco, Sporting Cristal y Alianza Lima.

Así se definirán los cupos a la Copa Libertadores 2026.

PUEDES VER: Si hoy terminara el Clausura: así quedarán las llaves para definir los clasificados a Libertadores

Partidos que definirán el Torneo Clausura 2025:

Partidos de Universitario:

  • Fecha 14: Sporting Cristal (V)
  • Fecha 15: Ayacucho FC (L)
  • Fecha 16: ADT (V)
  • Fecha 17: descansa
  • Fecha 18: Garcilaso (L)
  • Fecha 19: Los Chankas (V).

Partidos de Cusco FC:

  • Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)
  • Fecha 15: Cienciano (V)
  • Fecha 16: Atlético Grau (L)
  • Fecha 17: Alianza UDH (V)
  • Fecha 18: Sport Boys (L)
  • Fecha 19: Sport Huancayo (V).

Partidos de Sporting Cristal:

  • Fecha 14: Universitario (L)
  • Fecha 15: Garcilaso (V)
  • Fecha 16: Los Chankas (L)
  • Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)
  • Fecha 18: Cienciano (L)
  • Fecha 19: Atlético Grau (V).

Partidos de Alianza Lima:

  • Fecha 9: Los Chankas (V) - pendiente
  • Fecha 14: Sport Boys (L)
  • Fecha 15: Sport Huancayo (V)
  • Fecha 16: descansa
  • Fecha 17: Melgar (L)
  • Fecha 18: descansa (tocaba Binacional)
  • Fecha 19: UTC (L)

Gracias a ganar sus últimos partidos y a las recientes derrotas de Cusco FC, Cristal y Alianza Lima, Universitario depende de sí mismo para consagrarse en esta parte de la Liga 1, sin embargo, al retomar el Torneo Clausura deberá medirse ante el cuadro de Paulo Autuori, en un duelo en el que los pronósticos y favoritismos quedan de lado.

Además, dos jornadas después del U-Cristal, los de Jorge Fossati viajarán hasta Tarma para enfrentarse a ADT, su verdugo en las últimas temporadas y para incrementar la emoción, en la siguiente fecha descansará. Con lo cual, Cusco podría acercarse en la clasificación, incluso puede superarlo si consigue el puntaje perfecto (12 de 12 puntos), y la 'U' solo gana con Ayacucho.

Por su lado, Sporting Cristal y Alianza Lima también podrían ascender pero dependen de la caída de Universitario y de Cusco FC. ¿Cómo se definirá esto?

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC11822
3. ADT12020
4. Sporting Cristal111219
5. Melgar13518
6. Alianza Lima 12418
7. Deportivo Garcilaso12018
8. Sport Huancayo13115
9. Cienciano11115
10. Atlético Grau12115
11. Comerciantes Unidos11-315
12. Chankas10-915
13. Alianza Atlético11213
14. Alianza Universidad12-1012
15. Sport Boys12-612
16. Juan Pablo II11-511
17. Ayacucho FC11-910
18. UTC11-76
19. Binacional---

Binacional fue descalificado de la Liga 1 2025.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

