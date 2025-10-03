- Hoy:
Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado
Si desafilian a Ayacucho FC, así quedará la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2025. Movimientos que pueden afectar la disputa por el título.
Según informó Diego Rebagliati, Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Si se confirma esto, la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado sufrirán cambios considerables, por qué todos los duelos de los 'Zorros' en el segundo certamen del año serán declarados nulos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras posible salida de Binacional
Si se confirma la salida de Ayacucho FC, todos sus duelos quedarán nulos y junto a Binacional, serán los equipos que desciendan. Como se saben, este año 3 equipos perderán la categoría.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|11
|12
|27
|2. Cusco FC
|9
|8
|19
|3. Deportivo Garcilaso
|11
|2
|18
|4. ADT
|11
|-1
|17
|5. Sporting Cristal
|8
|10
|16
|6. Alianza Lima
|10
|4
|15
|7. Cienciano
|11
|1
|15
|8. Comerciantes Unidos
|11
|-3
|15
|9. Melgar
|11
|4
|14
|10. Sport Huancayo
|11
|0
|12
|11. Los Chankas
|9
|-10
|12
|12. Atlético Grau
|10
|0
|11
|13. Juan Pablo II
|9
|-1
|11
|14. Alianza Universidad
|11
|-11
|10
|15. Sport Boys
|10
|-7
|8
|16. Alianza Atlético
|8
|-3
|7
|17. UTC
|10
|-6
|6
|18. Ayacucho FC
|-
|-
|-
|19. Binacional
|-
|-
|-
RESULTADOS DE AYACUCHO FC EN EL TORNEO CLAUSURA 2025
- Ayacucho 1-2 Atlético Grau
- Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC
- Ayacucho 0-0 Sport Boys
- Sport Huancayo 3-1 Ayacucho
- Ayacucho 0-1 Alianza Lima
- Melgar 2-1 Ayacucho
- UTC 0-1 Ayacucho
- Ayacucho 0-1 Cusco FC
- Alianza Atlético 3-0 Ayacucho
- Ayacucho 2-1 Juan Pablo II
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho
Así quedará la tabla del Clausura si desafilian a Ayacucho FC
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|29
|38
|66
|2. Cusco FC
|27
|22
|53
|3. Alianza Lima
|28
|16
|52
|4. Sporting Cristal
|27
|14
|48
|5. Melgar
|29
|12
|45
|6. Garcilaso
|29
|11
|45
|7. Sport Huancayo
|29
|2
|42
|8. Alianza Atlético
|27
|7
|41
|9. ADT
|29
|-7
|41
|10. Cienciano
|28
|5
|38
|11. Chankas
|27
|-11
|35
|12. Atlético Grau
|28
|-1
|33
|13. Juan Pablo II
|27
|-9
|30
|14. Sport Boys
|28
|-9
|28
|15. Comerciantes Unidos
|29
|-17
|26
|16. UTC
|28
|-23
|25
|17. Alianza Universidad
|28
|-27
|21
|18. Ayacucho FC
|-
|-
|-
|19. Binacional
|-
|-
|-
¿Qué dice el reglamento de la FPF tras expulsión de un club por fallo judicial?
"Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros", se lee en el reglamento de la Liga 1 2025.
