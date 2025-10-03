0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

Si desafilian a Ayacucho FC, así quedará la tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2025. Movimientos que pueden afectar la disputa por el título.

Jesús Yupanqui
Así quedará la tabla del Clausura y acumulado si se confirma la salida de Ayacucho FC
Así quedará la tabla del Clausura y acumulado si se confirma la salida de Ayacucho FC | FOTO: Liga 1
Según informó Diego Rebagliati, Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Si se confirma esto, la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado sufrirán cambios considerables, por qué todos los duelos de los 'Zorros' en el segundo certamen del año serán declarados nulos.

Ignácio Da Silva en órbita de grande del fútbol peruano para la temporada 2026

PUEDES VER: Ignácio Da Silva en la mira de campeón peruano para reforzar su defensa: "Expresó su interés..."

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras posible salida de Binacional

Si se confirma la salida de Ayacucho FC, todos sus duelos quedarán nulos y junto a Binacional, serán los equipos que desciendan. Como se saben, este año 3 equipos perderán la categoría.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario111227
2. Cusco FC9819
3. Deportivo Garcilaso11218
4. ADT11-117
5. Sporting Cristal81016
6. Alianza Lima10415
7. Cienciano11115
8. Comerciantes Unidos11-315
9. Melgar11414
10. Sport Huancayo11012
11. Los Chankas9-1012
12. Atlético Grau10011
13. Juan Pablo II9-111
14. Alianza Universidad11-1110
15. Sport Boys10-78
16. Alianza Atlético8-37
17. UTC10-66
18. Ayacucho FC---
19. Binacional---

RESULTADOS DE AYACUCHO FC EN EL TORNEO CLAUSURA 2025

  • Ayacucho 1-2 Atlético Grau
  • Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC
  • Ayacucho 0-0 Sport Boys
  • Sport Huancayo 3-1 Ayacucho
  • Ayacucho 0-1 Alianza Lima
  • Melgar 2-1 Ayacucho
  • UTC 0-1 Ayacucho
  • Ayacucho 0-1 Cusco FC
  • Alianza Atlético 3-0 Ayacucho
  • Ayacucho 2-1 Juan Pablo II
  • Sporting Cristal 3-0 Ayacucho

Así quedará la tabla del Clausura si desafilian a Ayacucho FC

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario293866
2. Cusco FC272253
3. Alianza Lima281652
4. Sporting Cristal271448
5. Melgar291245
6. Garcilaso291145
7. Sport Huancayo29242
8. Alianza Atlético27741
9. ADT29-741
10. Cienciano28538
11. Chankas27-1135
12. Atlético Grau28-133
13. Juan Pablo II27-930
14. Sport Boys28-928
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. UTC28-2325
17. Alianza Universidad28-2721
18. Ayacucho FC---
19. Binacional---

¿Qué dice el reglamento de la FPF tras expulsión de un club por fallo judicial?

"Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros", se lee en el reglamento de la Liga 1 2025.

No olvides revisar tu agenda deportiva

