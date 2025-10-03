Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

Según informó Diego Rebagliati, Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Si se confirma esto, la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado sufrirán cambios considerables, por qué todos los duelos de los 'Zorros' en el segundo certamen del año serán declarados nulos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 tras posible salida de Binacional

Si se confirma la salida de Ayacucho FC, todos sus duelos quedarán nulos y junto a Binacional, serán los equipos que desciendan. Como se saben, este año 3 equipos perderán la categoría.

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 11 12 27 2. Cusco FC 9 8 19 3. Deportivo Garcilaso 11 2 18 4. ADT 11 -1 17 5. Sporting Cristal 8 10 16 6. Alianza Lima 10 4 15 7. Cienciano 11 1 15 8. Comerciantes Unidos 11 -3 15 9. Melgar 11 4 14 10. Sport Huancayo 11 0 12 11. Los Chankas 9 -10 12 12. Atlético Grau 10 0 11 13. Juan Pablo II 9 -1 11 14. Alianza Universidad 11 -11 10 15. Sport Boys 10 -7 8 16. Alianza Atlético 8 -3 7 17. UTC 10 -6 6 18. Ayacucho FC - - - 19. Binacional - - -

RESULTADOS DE AYACUCHO FC EN EL TORNEO CLAUSURA 2025

Ayacucho 1-2 Atlético Grau

Alianza Universidad 1-2 Ayacucho FC

Ayacucho 0-0 Sport Boys

Sport Huancayo 3-1 Ayacucho

Ayacucho 0-1 Alianza Lima

Melgar 2-1 Ayacucho

UTC 0-1 Ayacucho

Ayacucho 0-1 Cusco FC

Alianza Atlético 3-0 Ayacucho

Ayacucho 2-1 Juan Pablo II

Sporting Cristal 3-0 Ayacucho

Así quedará la tabla del Clausura si desafilian a Ayacucho FC

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 29 38 66 2. Cusco FC 27 22 53 3. Alianza Lima 28 16 52 4. Sporting Cristal 27 14 48 5. Melgar 29 12 45 6. Garcilaso 29 11 45 7. Sport Huancayo 29 2 42 8. Alianza Atlético 27 7 41 9. ADT 29 -7 41 10. Cienciano 28 5 38 11. Chankas 27 -11 35 12. Atlético Grau 28 -1 33 13. Juan Pablo II 27 -9 30 14. Sport Boys 28 -9 28 15. Comerciantes Unidos 29 -17 26 16. UTC 28 -23 25 17. Alianza Universidad 28 -27 21 18. Ayacucho FC - - - 19. Binacional - - -

¿Qué dice el reglamento de la FPF tras expulsión de un club por fallo judicial?

"Todos los partidos que el Club haya disputado hasta la fecha de su retiro serán declarados anulados, de modo que no se asignarán puntos ni goles a ninguno de los equipos que hayan participado en dichos encuentros", se lee en el reglamento de la Liga 1 2025.