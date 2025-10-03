- Hoy:
- Partidos de hoy
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Diego Rebagliati aseguró que Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1: "Ejecución inmediata"
Diego Rebagliati sorprendió tras asegurar que Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Explicó que los 'Zorros' pueden apelar, pero la decisión ya está tomada.
En los próximos días, la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado sufrirá cambios. Según indicó Diego Rebagliati en el programa 'Los Reba' , Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Una noticia que sorprendió a los hinchas del fútbol peruano.
PUEDES VER: Ignácio Da Silva en la mira de campeón peruano para reforzar su defensa: "Expresó su interés..."
"Me llegó la información que Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Puede apelar (ante el Poder Judicial), pero la resolución es de ejecución inmediata", expresó el comunicador.
Ayacucho FC se encuentra en las últimas casillas del Acumulado, pelea palmo a palmo para evitar el descenso, pero si se confirma su desafiliación, todos sus duelos se declararán nulos.
Rebagliati recordó que a Sporting Cristal le dolió cuando su victoria ante Binacional, en Juliaca, se anuló por la desafiliación del 'Poderoso del Sur'. "Se hicieron un problema", puntualizó el comunicador.
Abogado de Ayacucho FC indicó que no serán desafiliados de la Liga 1
Joseph Campos, abogado de Ayacucho FC, indicó que el cuadro va a terminar la temporada 2025 jugando. Expresó que los 'Zorros' presentaron todos los argumentos para que puedan salir airosos del proceso judicial.
"Hemos ganado en primera instancia, hemos ejecutado anticipadamente la ejecución de amparo. Por lo cual, este debate, por lo menos, este año se va a mantener. (...) Es mentira eso, si perdemos, Ayacucho pierde el cupo al campeonato nacional. Este año, por efecto del proceso, Ayacucho va a terminar jugando", puntualizó el abogado en RPP.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50