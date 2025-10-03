Diego Rebagliati aseguró que Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1: "Ejecución inmediata"

0
Jesús Yupanqui
En los próximos días, la tabla de posiciones del Torneo Clausura y el Acumulado sufrirá cambios. Según indicó Diego Rebagliati en el programa 'Los Reba' , Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Una noticia que sorprendió a los hinchas del fútbol peruano.

"Me llegó la información que Ayacucho FC será desafiliado de la Liga 1. Puede apelar (ante el Poder Judicial), pero la resolución es de ejecución inmediata", expresó el comunicador.

Ayacucho FC se encuentra en las últimas casillas del Acumulado, pelea palmo a palmo para evitar el descenso, pero si se confirma su desafiliación, todos sus duelos se declararán nulos.

Rebagliati recordó que a Sporting Cristal le dolió cuando su victoria ante Binacional, en Juliaca, se anuló por la desafiliación del 'Poderoso del Sur'. "Se hicieron un problema", puntualizó el comunicador.

Abogado de Ayacucho FC indicó que no serán desafiliados de la Liga 1

Joseph Campos, abogado de Ayacucho FC, indicó que el cuadro va a terminar la temporada 2025 jugando. Expresó que los 'Zorros' presentaron todos los argumentos para que puedan salir airosos del proceso judicial.

"Hemos ganado en primera instancia, hemos ejecutado anticipadamente la ejecución de amparo. Por lo cual, este debate, por lo menos, este año se va a mantener. (...) Es mentira eso, si perdemos, Ayacucho pierde el cupo al campeonato nacional. Este año, por efecto del proceso, Ayacucho va a terminar jugando", puntualizó el abogado en RPP.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

