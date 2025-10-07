0
ATENCIÓN
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Último minuto: Corte de Justicia le da la razón a Ayacucho FC y se mantiene en la Liga 1 2025

Ayacucho FC seguirá en la Liga 1 2025. Corte Superior de Justicia de dicha ciudad le dio la razón a los 'Guerreros Wari' y están firmes en Primera División.

Mauricio Ubillus
Ayacucho FC seguirá jugando en la Liga 1 esta temporada 2025.
Ayacucho FC seguirá jugando en la Liga 1 esta temporada 2025. | Composición Líbero
COMPARTIR

¡Los 'Zorros' son de primera! Ayacucho FC se queda en la Liga 1 este 2025 luego de que este martes, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho falló a favor de los 'Guerreros Wari' y declaró infundado la apelación de la FPF. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta.

Universitario está a un paso de coronarse tricampeón de la Liga 1

PUEDES VER: ¿En qué fecha Universitario se puede proclamar tricampeón de la Liga 1?

"La Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado los recursos de apelación interpuestos por la FPF. Es decir, le dieron la razón a Ayacucho FC y se queda en la Liga 1. Se espera respuesta legal de la federación", informó mediante una publicación en sus redes sociales.

Ayacucho FC, Liga 1

Ayacucho FC permanecerá en la Primera División peruana tras fallo de la Corte Superior de Justicia. Foto: X - Gustavo Peralta

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. ¡Oficial! FPF anunció al nuevo técnico de la selección peruana: "Estamos listos"

  2. ¿En qué fecha Universitario se puede proclamar tricampeón de la Liga 1?

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano