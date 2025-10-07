- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Último minuto: Corte de Justicia le da la razón a Ayacucho FC y se mantiene en la Liga 1 2025
Ayacucho FC seguirá en la Liga 1 2025. Corte Superior de Justicia de dicha ciudad le dio la razón a los 'Guerreros Wari' y están firmes en Primera División.
¡Los 'Zorros' son de primera! Ayacucho FC se queda en la Liga 1 este 2025 luego de que este martes, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho falló a favor de los 'Guerreros Wari' y declaró infundado la apelación de la FPF. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta.
"La Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado los recursos de apelación interpuestos por la FPF. Es decir, le dieron la razón a Ayacucho FC y se queda en la Liga 1. Se espera respuesta legal de la federación", informó mediante una publicación en sus redes sociales.
Ayacucho FC permanecerá en la Primera División peruana tras fallo de la Corte Superior de Justicia. Foto: X - Gustavo Peralta
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50