Último minuto: Corte de Justicia le da la razón a Ayacucho FC y se mantiene en la Liga 1 2025

¡Los 'Zorros' son de primera! Ayacucho FC se queda en la Liga 1 este 2025 luego de que este martes, la Corte Superior de Justicia de Ayacucho falló a favor de los 'Guerreros Wari' y declaró infundado la apelación de la FPF. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta.

"La Corte Superior de Justicia de Ayacucho decidió declarar infundado los recursos de apelación interpuestos por la FPF. Es decir, le dieron la razón a Ayacucho FC y se queda en la Liga 1. Se espera respuesta legal de la federación", informó mediante una publicación en sus redes sociales.