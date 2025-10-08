Árbitro confirmado para partido de Sporting Cristal vs Universitario por la fecha 14 del Clausura

El partido de Sporting Cristal vs Universitario será el más esperado luego del parón por fecha FIFA. Ambos elencos han sido protagonistas en el arranque del Torneo Clausura, pero ahora el presente es favorable a los cremas en su afán de conseguir el tricampeonato. Ahora, la CONAR ha confirmado el árbitro principal de este clásico que se disputará en el Estadio Nacional.

¿Quién es el árbitro del Sporting Cristal vs Universitario?

El árbitro del partido entre Sporting Cristal vs Universitario será Bruno Pérez, el juez FIFA que ya tiene experiencia en lo que es dirigir un partido de alto nivel como lo es el choque entre cremas y celestes. De hecho, este réferi estuvo en el pasado duelo de ambos protagonistas en el Torneo Clausura 2024, cuando los 'rimenses' vencieron 2-1 en la recta final del certamen.

En lo que respecta al VAR, la CONAR definió que Augusto Menéndez sea el responsable del videoarbitraje para este choque que podría definir el camino hacia el título del Torneo Clausura 2025.

Árbitro principal: Bruno Pérez

Asistente 1: José Castillo

Asistente 2: Leonar Soto

Cuarto árbitro: Junior Rivera

VAR: Augusto Menéndez

AVAR: Diego Jaimes

Bruno Pérez fue el árbitro del Sporting Cristal vs Universitario en el Clausura 2024. Foto: GLR.

Números de Bruno Pérez en el Torneo Clausura 2025

En lo que va del Torneo Clausura 2025, el árbitro FIFA, Bruno Pérez, ha dirigido un total de ocho partidos. En estos se puede ver que estuvo a cargo de un duelo de Universitario y dos de Sporting Cristal. Con los cremas, fue en la victoria ante los rosados por 1-0: mientras que con los celestes fue en la goleada de 5-0 ante Sport Huancayo y el empate sin goles ante Juan Pablo II.

Sporting Cristal vs Universitario: fecha, día, hora y canal

El encuentro entre Sporting Cristal vs Universitario se juega el próximo miércoles 15 de octubre a partir de las 20:00 horas locales en el Estadio Nacional de Lima. Dicho encuentro correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DIRECTV y WIN TV.