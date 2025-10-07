Alianza Lima y Cristal reciben sensacional noticia sobre su puntaje en el Torneo Clausura

¡Sonríe Matute y el Rímac! Alianza Lima y Sporting Cristal recibieron una alentadora noticia de cara a la recta final del Torneo Clausura 2025, en donde buscan quitarle el tricampeonato a Universitario, y también en la lucha por quedar entre los primeros puestos del Acumulado de cara a la próxima Copa Libertadores. Sin embargo, no son los únicos a los que afectará esta información recién salida.

Hace instantes se informó que Ayacucho FC se quedará en la Primera División del Perú debido a que la Corte Superior de Justicia de Lima decidió declarar infundado los recursos de apelación dados por la Federación Peruana de Fútbol. Si bien aún falta la respuesta legal de la FPF, los 'Zorros' seguirán jugando la máxima categoría del balompié nacional y esto repercute en absolutamente todos sus rivales.

Y es que clubes que ya lo enfrentaron y vencieron, como Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC, mantendrán sus puntos en la tabla de posiciones tanto del Torneo Clausura como del Acumulado. Recordemos que cuando Deportivo Binacional fue desafiliado a mediados de año a todos los equipos que habían sumado ante los de Puno les quitaron las unidades, ya sean de victoria o empate, y las anotaciones fueron anuladas de la diferencia de gol. Eso sí, esto no afectó al Torneo Apertura debido a que ya había culminado.

El documento sobre la permanencia de Ayacucho FC en la Liga 1.

Además, esto también puede beneficiar o perjudicar a Universitario de Deportes. Ambos clubes se enfrentarán dentro de dos fechas y si los cremas ganan se alejarán en el campeonato, pero si pierden no solo se quedarán sin sumar, sino que también tendrán goles en contra que podrían ser vitales para llevarse el tricampeonato de la Liga 1. Lo cierto es que hasta final de temporada no sabremos al 100% a quién sirvió o no la permanencia de Ayacucho FC.

¿Cómo marcha Ayacucho en la Liga 1 2025?

Centrándonos en la tabla acumulada, Ayacucho FC marcha antepenúltimo con 25 unidades, mismo puntaje que UTC pero con mejor diferencia de gol y se está salvando del descenso únicamente porque esta temporada descenderán dos clubes más, ya que el primero fue Deportivo Binacional tras decisión de la FPF.