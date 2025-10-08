¡Atención! FIFA evalúa fuertes sanciones contra el fútbol peruano por fallo a favor de Ayacucho FC

La Corte Superior de Justicia de Ayacucho falló a favor de Ayacucho FC y desestimó la apelación presentada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), confirmando que el conjunto ayacuchano continuará en la Liga 1 2025. No obstante, esta decisión podría provocar una fuerte reacción por parte de la FIFA, que está evaluando imponer sanciones severas ante lo ocurrido.

¿Qué sanciones evalúa la FIFA contra el fútbol peruano?

Mediante su cuenta de ‘X’, el abogado especialista en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares reaccionó ante la resolución de la Corte de Ayacucho y sorprendió al dejar entrever que es muy probable que la FIFA imponga fuertes medidas.

Según explicó Bee Sellares, el ente máximo del fútbol mundial tiene la facultad de anular los partidos disputados por Ayacucho FC en la Liga 1 y restar los tres puntos a los clubes que obtuvieron victorias frente a ellos. Sin embargo, advirtió que esto no sería lo único, pues también existe la posibilidad de que el fútbol peruano sea excluido de competencias internacionales.

Para sustentar su análisis, el abogado utilizó como antecedente lo ocurrido con el Club Rangers de Chile, que en 2009 tuvo que desistir de un recurso judicial tras una advertencia de la FIFA, la cual amenazó con excluir a la selección chilena del Mundial 2010, una situación que podría repetirse en el caso peruano si se produce una desafiliación de la FPF.

FIFA evalúa imponer castigos contra Ayacucho FC y la FPF.

"En 2009, Rangers (Chile) desistió de un recurso judicial tras ultimátum de FIFA, que amenazaba con excluir a Chile del Mundial 2010. Hoy, FIFA podría anular los partidos de Ayacucho, restando 3 puntos a los clubes ganadores", publicó Marcelo Bee Sellares.

En caso de que el ente rector del fútbol mundial decida aplicar sanciones similares, los clubes peruanos quedarán fuera de toda competencia internacional (Copa Libertadores y Copa Sudamericana), mientras que la selección peruana quedaría fuera de las próximas Eliminatorias Sudamericanas.

Fallo a favor de Ayacucho FC viola el Estatuto de la FIFA

El Estatuto de la FIFA establece en su artículo 51 que los clubes tienen prohibido recurrir a la justicia ordinaria para obtener un beneficio deportivo. "Queda prohibida la vía del recurso ante los tribunales ordinarios, a menos que se especifique en la reglamentación de la FIFA. Queda excluida igualmente la vía ordinaria en el caso de medidas cautelares de toda índole", menciona dicho artículo.

De esta manera, el hecho de que Ayacucho FC haya recurrido a la justicia peruana para mantenerse en la Liga 1 2025 va en contra de lo establecido por el organismo máximo del fútbol mundial. Por ello, es muy probable que la FIFA se pronuncie ante esta situación.