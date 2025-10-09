La sorpresiva razón por la que el Universitario vs. Ayacucho FC no se jugará en el Monumental

Una verdadera sorpresa ocurrió en el fútbol peruano, más precisamente con Universitario de Deportes, pues la Liga de Fútbol Profesional dio a conocer este martes que el partido de los cremas ante Ayacucho FC por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 sufrió un cambio de día y ya no se disputará en el Estadio Monumental.

Esta noticia ha dejado boquiabiertos a los aficionados de la 'U', quienes esperaban llenar las cuatro tribunas del 'Coloso de Mayorazgo' en ese encuentro, donde se juegan sus opciones de ampliar su diferencia con el resto de candidatos a ganar el segundo certamen del año. Por ello, el administrador Franco Velazco dio la cara y reveló la razón por la que finalmente se reemplazó el escenario del cotejo.

La sorpresiva razón por la que Universitario vs. Ayacucho FC no se jugará en el Monumental

El mandamás del club de Ate utilizó su cuenta de X para dirigirse a la fanaticada merengue e informarles que el Universitario vs. Ayacucho FC no tendrá como sede al Monumental por pedido de Conmebol, que comenzará a realizar trabajos de mantenimiento a la cancha para que llegue en óptimas condiciones a la final de la Copa Libertadores en noviembre próximo.

"El cambio de escenario para el partido ante Ayacucho FC (fecha 15) se debe a un pedido de CONMEBOL, dado que se necesita un plazo prudente para tratar el gramado del Estadio Monumental y dejarlo en óptimas condiciones para la final de la Copa Libertadores", señaló mediante una publicación en sus redes sociales.