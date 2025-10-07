La espectacular noticia que recibió Universitario tras confirmarse permanencia de Ayacucho FC

La noticia más importante del fútbol peruano este martes tiene como protagonista a Ayacucho FC, que seguirá jugando en la Liga 1 2025 tras conocerse la resolución de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en la que se declara improcedente la apelación de la FPF. Esta decisión no solo ha favorecido a los 'Guerreros Wari', sino también a Universitario de Deportes.

La 'U' deberá enfrentar a los ayacuchanos por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 en un partido donde buscarán quedarse con los tres puntos, pero en tienda crema no solo han tomado de buena forma el tener un duelo más que disputar, sino porque también recibieron una gran noticia para los intereses de la institución.

La gran noticia para Universitario por la permanencia de Ayacucho FC en la Liga 1

Con la confirmación de que los 'Zorros' se mantendrán en la Primera División, el club de Ate se ha visto beneficiado y no a nivel deportivo, pues eso ha generado que el duelo entre ambos equipos esté completamente confirmado. De esta forma, los merengues se llevarán una fuerte suma de dinero por la taquilla que obtendrán con la venta de entradas.

Universitario jugará de local ante Ayacucho FC y se llevará una buena cantidad económica por taquilla. Foto: Universitario de Deportes

Esta temporada, el elenco estudiantil ha llevado más de 45 mil hinchas al Estadio Monumental en cada uno de sus compromisos por el torneo local, por lo que ante los 'Libertadores' todo indica que se alcanzará esa cantidad de asistentes como mínimo, lo cual se traduce en un ingreso sustancial a nivel económico que le servirá al club en lo que resta del año.

Universitario vs. Ayacucho FC: fecha, hora y canal del partido

Después de medir fuerzas con Sporting Cristal, Universitario vs. Ayacucho se verán las caras por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 desde el 'Coloso de Ate', en choque programado para disputarse el próximo domingo 19 de octubre a las 19:30 horas de Perú, con transmisión EN VIVO a través de las pantallas de GOLPERU.