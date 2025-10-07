Ex presidente de Cristal hace dura acusación a la 'U' y deja mensaje a Alianza: "Tiene un…"

El Torneo Clausura 2025 entró a la recta final en el que Universitario lleva la primera opción de quedarse con el título, mientras Alianza Lima ve lejana su posibilidad. En medio del campeonato, el expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, manifestó que el actual momento del fútbol peruano resulta complicado para el equipo celeste y explicó sus razones.

Fue en el programa ‘Estudio Fútbol’ de A Presión donde explicó que el conjunto rimense no puede competir de igual a igual contra el cuadro crema y lanzó una fuerte acusación. Asimismo, se refirió al conjunto blanquiazul e indicó que también es difícil enfrentarlo. ¿De qué se trata?

Felipe Cantuarias y su rotundo mensaje sobre el presente de Sporting Cristal

“La confianza es el principal factor que impide la unidad. Sin unidad Sporting Cristal va a ser muy difícil que se pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente, tiene al director de fútbol en la Federación”, indicó.

(Video: A Presión)

En esa línea, se refirió al poder económico que tiene Alianza Lima actualmente y que, según indica, es superior a Sporting Cristal, por lo que ve complicado el panorama.

“Y en segundo lugar, a un Alianza Lima, que tiene el día de hoy un poder económico muy superior al de Sporting Cristal. Entonces, si queremos lograr enfrentar, durante la gestión de Innova, Alianza ha sido bicampeón y Universitario tricampeón”, resaltó.

¿Qué partidos le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura?