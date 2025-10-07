- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Selección peruana
- Cerro vs Sol de América
- Chile vs méxico
- Universitario
- Alianza Lima
- Minedu
Ex presidente de Cristal hace dura acusación a la 'U' y deja mensaje a Alianza: "Tiene un…"
Felipe Cantuarias, expresidente de Sporting Cristal dejó fuerte mensaje sobre Universitario y por qué no pueden competir contra ellos, al igual que Alianza Lima.
El Torneo Clausura 2025 entró a la recta final en el que Universitario lleva la primera opción de quedarse con el título, mientras Alianza Lima ve lejana su posibilidad. En medio del campeonato, el expresidente de Sporting Cristal, Felipe Cantuarias, manifestó que el actual momento del fútbol peruano resulta complicado para el equipo celeste y explicó sus razones.
PUEDES VER: ¿Incómodo? Jean Ferrari le dejó rotundo mensaje a Renato Tapia tras polémico tuit: "Se va a.."
Fue en el programa ‘Estudio Fútbol’ de A Presión donde explicó que el conjunto rimense no puede competir de igual a igual contra el cuadro crema y lanzó una fuerte acusación. Asimismo, se refirió al conjunto blanquiazul e indicó que también es difícil enfrentarlo. ¿De qué se trata?
Felipe Cantuarias y su rotundo mensaje sobre el presente de Sporting Cristal
“La confianza es el principal factor que impide la unidad. Sin unidad Sporting Cristal va a ser muy difícil que se pueda competir con un tricampeón como la ‘U’, que maneja la Federación y la programación, y que, adicionalmente, tiene al director de fútbol en la Federación”, indicó.
(Video: A Presión)
En esa línea, se refirió al poder económico que tiene Alianza Lima actualmente y que, según indica, es superior a Sporting Cristal, por lo que ve complicado el panorama.
“Y en segundo lugar, a un Alianza Lima, que tiene el día de hoy un poder económico muy superior al de Sporting Cristal. Entonces, si queremos lograr enfrentar, durante la gestión de Innova, Alianza ha sido bicampeón y Universitario tricampeón”, resaltó.
¿Qué partidos le resta a Sporting Cristal en el Torneo Clausura?
- Fecha 14: Universitario (L)
- Fecha 15: Garcilaso (V)
- Fecha 16: Los Chankas (L)
- Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)
- Fecha 18: Cienciano (L)
- Fecha 19: Atlético Grau (V)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50