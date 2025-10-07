¿Incómodo? Jean Ferrari le dejó rotundo mensaje a Renato Tapia tras polémico tuit: "Se va a.."

La selección peruana inició los trabajos en Videna bajo la dirección técnica de Manuel Barreto, quien tomó el cargo de entrenador interino para los próximos partidos amistosos. En medio de este nuevo comienzo de la Blanquirroja, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, se pronunció en una entrevista.

Fue en conversación con el programa ‘Al Ángulo’ de Movistar Deportes en el que el exadministrador de Universitario se refirió a diversos temas que tienen que ver con la Blanquirroja, entre los que fue consultado sobre Renato Tapia y su polémico tuit que causó revuelo semanas atrás.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre el tuit de Renato Tapia?

“Yo no lo entendí en realidad. Si él tiene algún inconveniente o algún problema, seguramente se va a resolver conversando o hablando. Eso seguramente se hará en la interna, en su debido momento, cuando los plazos estén sobre la mesa y a partir de ahí la comunicación es lo que debería ser más fácil”, dijo.

Como se recuerda, apenas se dio a conocer a Manuel Barreto como técnico interino de la selección peruana en reemplazo de Óscar Ibáñez, el volante Renato Tapia sorprendió a todos al dejar un mensaje en su cuenta de X: “¡Oh sorpresa! Levante la mano el que no se lo esperaba”.

Próximo partido de la selección peruana en 2025

Tras quedarse sin chances para el Mundial 2026, la selección peruana jugará este 10 de octubre un partido amistoso ante su similar de Chile en Concepción. Luego, volverá a enfrentar a la 'Roja' y también a Rusia en noviembre como parte de la fecha FIFA.