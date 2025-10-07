El importante motivo por el que Joao Grimaldo llegó en gran momento a la selección peruana

La selección peruana sumó su segundo día de entrenamientos en Videna con miras al partido amistoso de este viernes ante Chile de visita y una de las novedades de la jornada ha sido la presencia de Joao Grimaldo, a quien el llamado a la Bicolor no le ha podido llegar en un mejor momento a nivel futbolístico.

El extremo izquierdo se sumó este martes a las prácticas del combinado nacional tras arribar a nuestro país procedente de Letonia en medio de muchas expectativas a causa de los grandes rendimientos mostrados con camiseta del Riga FC tanto en la liga local como a nivel internacional. Es más, a su buena performance se ha sumado un importante motivo por el cual llega a Perú en la etapa más importante de su carrera.

Joao Grimaldo se sumó a los entrenamientos de la selección peruana para el amistoso ante Chile. Foto: FPF

El importante motivo por el que Joao Grimaldo llegó a la selección peruana en gran momento

La convocatoria del futbolista de 22 años es más que merecida por las actuaciones mostradas en sus últimos encuentros con su equipo, los cuales han hecho que la Virsliga (Primera División de Letonia) lo ha elegido como uno de los candidatos para ser el mejor futbolista de setiembre en el campeonato.

La Virsliga de Letonia eligió a Joao Grimaldo entre los candidatos al mejor jugador de setiembre. Foto: Virsliga

Justamente en el pasado mes ha sido de los elementos más destacados del Riga FC, porque en 230 minutos disputados en tres encuentros marcó dos goles, números por las que la liga de dicho país lo puso en la elección del MVP junto con otro cuatro futbolistas: el senegalés Djibril Gueye, los letones Eduards Dašķevičs y Niks Dusalijevs, y el checo Martín Hasek.

¿Cómo votar por Joao Grimaldo para el mejor jugador de setiembre en la Liga de Letonia?

Las posibilidades para que Grimaldo sea elegido como el mejor futbolista de setiembre en la Primera División de Letonia son muchas, pues eso se definirá en las redes sociales, más precisamente en Instagram, donde los hinchas entrando a la foto publicada en la cuenta de la Virsliga del peruano y dándole me gusta, ya están votando por él.

¿Joao Grimaldo será titular con la selección peruana ante Chile?

Hasta el momento, el DT interino Manuel Barreto no ha bosquejado un once tentativo para el enfrentamiento de la selección peruana ante Chile, pero con su actualidad futbolística, Joao Grimaldo tiene muchas opciones de ser elegido para que arranque las acciones en el Estadio Bicentenario de La Florida.