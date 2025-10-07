Campeón de Copa Libertadores rechazó ser DT de la selección peruana: "No le interesaba"

Tras la desastrosa participación en las Eliminatorias 2026, la selección peruana está en busca de su nuevo entrenador para que comande el proceso rumbo al Mundial 2030. Hasta el momento, los nombres que se han mencionado son solo especulaciones, pero recientemente se reveló que hace algunos años se le ofreció el puesto a un campeón de Copa Libertadores, pero sin lograr convencerlo.

Durante el ya acabado torneo clasificatorio a la Copa del Mundo de Norteamérica la Bicolor tuvo tres entrenadores. El primero fue Juan Reynoso, quien fue cesado del cargo debido a los malos resultados a fines del 2023. Así como ahora, en ese momento la Bicolor estuvo viendo a posibles reemplazantes del 'Cabezón' y llegaron a Marcelo Gallardo.

La FPF se contactó con Marcelo Gallardo para ofrecerle ser el DT de la selección peruana. Foto: AFP

El tres veces campeón de Libertadores (1996 como jugador y 2015 y 2018 como entrenador) fue contactado por la FPF en ese tiempo. Sin embargo, el 'Muñeco' tomó la decisión de rechazar la propuesta. ¿La razón? No le causaba interés dirigir al combinado nacional. Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta.

"Hace un tiempo, la federación le preguntó a Marcelo Gallardo (sobre la posibilidad de ser DT de Perú) y no le interesaba. Fue después de lo de Juan Reynoso", señaló el citado comunicador en la reciente emisión del programa Hablemos de Max, agregando además que por ese entonces era el estratega del Al Ittihad de Arabia Saudita.

Video: L1 MAX

¿Quien terminó siendo el DT de Perú tras el rechazo de Gallardo?

Después de la negativa de Gallardo para asumir el mando de la Blanquirroja, en la federación no les quedó otra que ir por otros caminos y finalmente lograron convencer al uruguayo Jorge Fossati, quien venía de ser campeón con Universitario de la Liga 1 2023, para que asuma la responsabilidad de dirigir al 'Equipo de Todos'.

El 'Nonno' tuvo un comienzo auspicioso, ganando sus primeros amistosos a Nicaragua y República Dominicana, pero tras ello vino la debacle con la eliminación en fase de grupos de Copa América y el mal andar en las Eliminatorias, por lo que a finales de 2024 dejó el cargo. En total, el técnico de 72 años estuvo 13 partidos, de los que ganó 4, empató 4 y perdió los 5 restantes.