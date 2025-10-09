Butrón sorprende y propone a exfigura de Universitario como reemplazo de Gallese: "Mucho futuro"

Leao Butrón reapareció en el ojo público durante una entrevista y, entre otros temas, fue consultado por la nueva convocatoria de la selección peruana para esta fecha FIFA de octubre. Al respecto, el referente de Alianza Lima se mostró sorprendido con la presencia de una exfigura de Universitario: Diego Romero.

Diego Romero fue una de las grandes sorpresas en la reciente convocatoria de la selección peruana para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. El exportero de Universitario no atraviesa su mejor momento en Banfield debido a la falta de continuidad, pero aun así es considerado como una de las principales promesas a futuro de la ‘Bicolor’.

En ese contexto, Leao Butrón, referente y campeón con Alianza Lima, fue entrevistado por el programa 'L1 Radio', donde dio su opinión sobre el llamado de Romero y sorprendió a muchos al elogiar al joven portero, destacando su gran proyección, aunque también señaló la importancia de que sume más minutos en la próxima temporada.

"Yo lo veo (a Diego Romero) con mucho futuro, no sabría poner la balanza que esté de suplente en Argentina o esté jugando en otro equipo acá, porque la intensidad en los entrenamientos en Argentina es distinto. Creería que ya el otro año debe tener continuidad", expresó.

Asimismo, Butrón consideró que Diego Romero cuenta con todas las condiciones necesarias para ser titular en Universitario y, más aún, para convertirse en el sucesor de Pedro Gallese en el arco de la selección peruana.

"Yo consideraba que el fácilmente podía ser titular en la 'U'. Creo que es importante que el otro año juegue, de repente en un equipo que juegue en Copa Libertadores o Sudamericana. A mi siempre me ha dado la impresión que puede ser el reemplazo de Pedro Gallese", concluyó.

Diego Romero fue convocado a la selección peruana. Foto: FPF

Diego Romero no tiene un gran presente en Argentina

Actualmente, Diego Romero forma parte de las filas de Banfield de Argentina, donde es considerado como un suplente, por lo que no ha logrado tener continuidad bajos los tres palos. De hecho, el joven portero solo ha logrado disputar un partido desde su llegada y no parece que su situación vaya a mejorar en un futuro.

Además, teniendo en cuenta su baja cantidad de minutos es poco probable que el cuadro argentino opte por intentar quedarse con los servicios del futbolista, quien está a préstamos por Universitario.

¿Cuánto vale Diego Romero?

Según la web de Transfermarkt, Diego Romero posee una gran cotización en el mercado de fichajes con un valor de 700 mil euros, una cifra que ha venido sosteniendo tras su salida de Universitario.