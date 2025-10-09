Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, da fuerte confesión tras dejar Matute e ir a Platense: "Es una..."

Uno de los atacantes con proyección en el fútbol peruano es Juan Pablo Goicochea. Con pasado en Alianza Lima y con convocatorias a la selección de menores, el jugador de 20 años migró a Argentina para tener una oportunidad en el balompié argentino. Sin embargo, no ha tenido la continuidad esperada y ahora se pronunció desde la Videna.

En unas declaraciones expuestas en la Videna, el delantero se mostró contento de formar parte de la lista de convocados de la selección peruana para el choque ante Chile. Sabe que es una gran oportunidad para mostrarse ante los ojos del país, por lo que agradece la oportunidad, pese a no tener ritmo deportivo.

En medio de ello, explicó todo lo que ha vivido en Argentina luego de su salida de Alianza Lima a Platense. Confirma que el entrenamiento es muy exigente y que espera poco a poco consolidarse con la escuadra del 'Calamar'.

"Vengo con ritmo de entrenamiento, si bien es cierto sin ritmo de partidos, estoy bien físicamente y con muchas ganas de estar en el partido del viernes. Lo venía buscando, es un contexto difícil el que no vengo jugando, pero es algo de lo que prefiero no comentar por ahora. Es una liga competitiva, el ritmo de entrenamiento es muy alto y eso me ayuda a mantener el nivel", declaró.

Juan Pablo Goicochea juega con la reserva de Platense.

Juan Pablo Goicochea feliz de estar en la selección peruana

Muy aparte de contar todo lo vivido en Argentina, Juan Pablo Goicochea no ocultó su alegría de ser llamado a la selección peruana mayor. Espera demostrar lo mejor de sí en los entrenamientos y que Manuel Barreto lo considere por unos minutos en este Clásico del Pacífico.

"Es mi primera convocatoria, estoy integrándome al grupo, conociendo a los compañeros. Debo seguir trabajando, conocerlos a todos e ir de a pocos como siempre. Me han recibido bien todos los chicos, nos dan confianza y nos aconsejan. Nosotros, los jóvenes, debemos tomar todos los consejos y poder absorber todo lo bueno", agregó.