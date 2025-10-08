Alianza Lima está cerca de cerrar acuerdo con seleccionado peruano: "Hasta 2028"

Caer contra Alianza Universidad los alejó de la pelea por el título del Torneo Clausura. Lejos de amilanarse, en Alianza Lima quieren cerrar la temporada 2025 de la mejor manera. Sin embargo, ya están trabajando en la planificación de lo que será el 2026.

Líbero conoció que la dirección deportiva y administración de Alianza Lima están contentos con el desempeño de Renzo Garcés y su renovación contractual se aproxima. Ambas partes mostraron su disposición para llegar a un buen puerto.

Según Transfermarkt, el vínculo del defensor de 29 años con los blanquiazules es hasta finales del 2025. El área deportiva busca extender el contrato con Renzo Garcés hasta la temporada 2028.

Renzo Garcés destaca en Alianza Lima

Garcés es uno de los jugadores más regulares de Alianza Lima. Premio a su buen nivel fue convocado a la selección peruana. Para 'Pipo' Gorosito, el central es pieza clave en su sistema de juego.

Los números del futbolista con el conjunto blanquiazul son positivos. Sumando la Liga 1, Copa Sudamericana y Libertadores, Renzo disputó 37 partidos. Brindó una asistencia, pero no anotó. Registró, 3191 minutos en el campo.

¿Néstor Gorosito continuará en Alianza Lima?

El gerente deportivo, Franco Navarro Mandayo, se pronunció sobre la continuidad de Néstor Gorosito en Alianza Lima. El directivo blanquiazul indicó que las conversaciones con el DT argentino están avanzadas y descartó que exista una condición para sellar el acuerdo.

"En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando", puntualizó.