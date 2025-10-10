¿Qué pasa si Alianza Lima no se presenta al partido ante Kazoku No Perú por la Liga Peruana?

Un terremoto se ha generado a poco del comienzo de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ya que Alianza Lima no se presentará a su debut en la competición ante Kazoku No Perú el próximo domingo 26 de octubre. Ante este panorama, conoce que sucederá con el equipo blanquiazul de mantenerse firme en su postura.

En entrevista con Radio Ovación, la jefa de equipo del club, Cenaida Uribe, aseguró que el sexteto 'Íntimo' tomó la decisión de no asistir al duelo por la fecha 1 del campeonato debido a que ese mismo día tienen pactado la Noche Blanquiazul, donde presentará a su plantel para la presente temporada.

"No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPV cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, 'el próximo año liga empieza el 25 de octubre'. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía. No puedo, ya tengo mi 'Noche Blanquiazul'. Nos dijeron que el jueves nos hacían llegar el documento… A las 2 horas (de martes) publicaron la programación, diciéndoles que no podíamos", declaró Uribe.

¿Qué pasa si Alianza Lima no se presenta ante Kazoku No Perú?

Para conocer lo que ocurrirá con Alianza Lima, debemos mirar el Reglamento de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), la cual señala en el inciso 1 de su artículo 6.4 que si un elenco no juega un compromiso, será declarado ausente y perderá por 3 sets a 0. Además, cada parcial será con la puntuación de 0-25.

"Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello, este es declarado ausente y pierde el partido con un resultado de 0-3 para el partido y 0-25 para cada set", se lee en la normativa de la FIVB, que está en vigencia desde el presente año hasta el 2028.

Alianza Lima ya tiene programado la Copa Blanquiazul 2025

La razón por la cual Alianza Lima ha tomado esta radical postura es debido a que el 25 y 26 de octubre organizarán la Noche Blanquiazul, en la que se enfrentarán en un cuadrangular a Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil.

