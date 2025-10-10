- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- España vs Georgia
- Portugal vs Irlanda
- México vs Colombia
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
¿Qué pasa si Alianza Lima no se presenta al partido ante Kazoku No Perú por la Liga Peruana?
Alianza Lima decidió no presentarse a su debut en la Liga Peruana de Vóley ante Kazoku No Perú. Conoce qué sucederá con las 'Íntimas', de acuerdo al reglamento.
Un terremoto se ha generado a poco del comienzo de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 ya que Alianza Lima no se presentará a su debut en la competición ante Kazoku No Perú el próximo domingo 26 de octubre. Ante este panorama, conoce que sucederá con el equipo blanquiazul de mantenerse firme en su postura.
PUEDES VER: Cenaida Uribe revela qué hizo al conocer relación entre expreparador de Alianza y Julieta Lazcano
En entrevista con Radio Ovación, la jefa de equipo del club, Cenaida Uribe, aseguró que el sexteto 'Íntimo' tomó la decisión de no asistir al duelo por la fecha 1 del campeonato debido a que ese mismo día tienen pactado la Noche Blanquiazul, donde presentará a su plantel para la presente temporada.
"No es rebeldía. Hace 4 meses yo tengo esto programado, la liga nunca empezó en octubre. ¿Tengo que pedirle permiso a la FPV cuando voy a hacer un evento? La Federación debería decir, como ha hecho ahora en estas bases, 'el próximo año liga empieza el 25 de octubre'. Así yo ya lo sé, antes no lo sabía. No puedo, ya tengo mi 'Noche Blanquiazul'. Nos dijeron que el jueves nos hacían llegar el documento… A las 2 horas (de martes) publicaron la programación, diciéndoles que no podíamos", declaró Uribe.
Alianza Lima no se presentará al partido ante Kazoku No Perú por la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima
¿Qué pasa si Alianza Lima no se presenta ante Kazoku No Perú?
Para conocer lo que ocurrirá con Alianza Lima, debemos mirar el Reglamento de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), la cual señala en el inciso 1 de su artículo 6.4 que si un elenco no juega un compromiso, será declarado ausente y perderá por 3 sets a 0. Además, cada parcial será con la puntuación de 0-25.
"Si un equipo se niega a jugar después de haber sido convocado para ello, este es declarado ausente y pierde el partido con un resultado de 0-3 para el partido y 0-25 para cada set", se lee en la normativa de la FIVB, que está en vigencia desde el presente año hasta el 2028.
Alianza Lima perderá ante Kazoku No Perú 3 sets a 0 y cada juego por 25-0 si no se presenta. Foto: FIVB
Alianza Lima ya tiene programado la Copa Blanquiazul 2025
La razón por la cual Alianza Lima ha tomado esta radical postura es debido a que el 25 y 26 de octubre organizarán la Noche Blanquiazul, en la que se enfrentarán en un cuadrangular a Regatas Lima, River Plate de Argentina y Fluminense de Brasil.
Alianza Lima organizó la Noche Blanquiazul de Vóley el 25 y 26 de octubre. Foto: Puro Vóley
Programación fecha 1 Liga Peruana de Vóley 2025-26 con Alianza Lima
Sábado 25 de octubre
- Deportivo SOAN vs Rebaza Acosta
Hora: 2.45 p.m.
- San Martín vs Olva Latino
Hora: 5.00 p.m.
- Universitario vs Deportivo Géminis
Hora: 7.00 p.m.
Domingo 26 de octubre
- Regatas Lima vs Deportivo Wanka
Hora: 12.30 p.m.
- Circolo sportivo Italiano vs Atlético Atenea
Hora: 3.15 p.m.
- Alianza Lima vs Kazoku No Perú
Hora: 5.00 p.m.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50