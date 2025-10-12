Universitario sorprende al lucir a figura brasileña en busca del título de la Liga: "Felices de..."

Universitario de Deportes quiere seguir dejando huella en todas las disciplinas deportivas del país, no solo en la Liga 1, sino también en el fútbol femenino, divisiones menores y la Liga Peruana de Vóley. En ese contexto, el club merengue se alista para pelear por el título nacional y sorprendió al lucir a una figura brasileña en sus redes sociales, generando gran expectativa entre sus hinchas.

Nos referimos a la voleibolista Elis Bento, figura de Brasil, que llegó la temporada pasada a Universitario y, pese a lesionarse, renovó su vínculo para poder conseguir la primera corona de las 'Pumas' en la Liga Peruana de Vóley.

En ese sentido, la voleibolista reapareció con la escuadra crema, tras superar su lesión de rodilla, en el último compromiso ante Géminis por el torneo Atenea Open 2025, donde el conjunto crema venció por 3 sets a 0.

Por ello, Universiario no dudó en destacar su regreso en sus redes sociales y publicó una foto de Elis Bento junto con la hinchada al final del partido. "Felices de tener de vuelta, Elis. Pumas con garra", fue el mensaje que compartió el club en su cuenta oficial de 'X'.

Universitario destacó el regreso de Elis Bento tras su lesión de rodilla.

Elis Bento declaró tras su regreso con Universitario

Luego del final del compromiso, la talentosa jugadora declaró ante los medios en zona mixta, donde fue entrevistada por las cámaras de 'Colectivo World' y mostró su emoción por haber superado su lesión, aunque reveló que aún no está al 100 %.

"De mi rodilla gracias a Dios estoy recuperada, trabajando día a día para volver al 100 % y sin dolor. Me quedé emocionada al entrar después de mucho tiempo. Agradezco mucho a los hinchas, porque fueron ellos quienes me apoyaron en este proceso", expresó.

De igual manera, Elis Bento valoró la conformación del equipo y reveló que el DT Francisco Hervás les brinda mucho apoyo en cada entrenamiento para poder mejorar. "Tenemos un equipo muy sólido para poder ganar el título, concentrados como equipo y poco a poco vamos a dar que hablar para la Liga. El profesor Hervás nos ayuda en los entrenamientos, corrige a las chichas y nos da mucha confianza", aseveró.

¿Qué lesión sufrió Elis Bento?

Elis Bento sufrió una dura lesión, luego de ser diagnosticada con un desgarro meniscal en la rodilla derecha que le impidió terminar la temporada 2024/25 con Universitario. En dicho momento, Universitario tuvo que contratar a Laura Grajales en su reemplazo para poder afrontar la recta final del campeonato.