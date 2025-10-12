¡Oficial! Universitario enfrentará a U de Chile en prestigioso torneo internacional: fecha y hora

Universitario afina detalles en los entrenamientos y tras el término de la fecha FIFA, el conjunto merengue volverá a tener a sus convocados pensando en lo que serán sus próximos partidos del Torneo Clausura 2025. A su vez, en sus diferentes disciplinas deportivas, el elenco de Ate apunta al fortalecimiento de sus jóvenes talentos, por ello, serán partícipes de un torneo internacional.

Universitario enfrentará a U de Chile en torneo internacional

En efecto, hace poco, la 'U' anunció que tendrán que afontar una competencia de gran nivel en la categoría Sub 16, y tendrán como rivales a Sporting Cristal, Rosario Central de Argentina y la U de Chile en el Grupo B. El cuadro estudiantil mira con mucho optimismo su participación y su principal objetivo será coronarse con el título.

"¡A seguir sumando experiencia! Este es el fixture oficial de nuestra categoría Sub-16 para la Adidas Cup Lima 2025, que se disputará del 13 al 17 de octubre. ¡Demostremos nuestra garra, cremas!", precisó la cuenta oficial de las Divisiones Menores de Universitario en 'X', antes Twitter.

Fixture de Universitario en la Adidas Cup Lima 2025/Foto: X

Fixture de Universitario en la Adidas Cup Lima 2025:

Según la programación que compartió Universitario, los cruces comenzarán desde el lunes 13 de octubre hasta el miércoles 15 del mismo mes. Asimismo, puedes seguir de cerca la participación, a través de la señal de Movistar Deportes.

Universitario vs Sporting Cristal: lunes 13 de octubre (9:30 horas)

vs Sporting Cristal: lunes 13 de octubre (9:30 horas) Universitario vs Rosario Central: martes 14 de octubre (10:30 horas)

vs Rosario Central: martes 14 de octubre (10:30 horas) Universitario vs U de Chile: miércoles 15 de octubre (10:30 horas)

Alianza Lima también participa de la Adidas Cup Lima 2025:

Es importante recordar que, Alianza Lima también forma parte de la Adidas Cup Lima 2025 en el Grupo A. Los blanquiazules tienen como oponentes a la Selección Regional de la FPF, Cruz Azul de México y Millonarios de Colombia.

¿Cuál es el formato de la Adias Cup Lima 2025?

La Adidas Cup Lima 2025 cuenta con la participación de ocho equipos divididos en dos grupos cada uno, donde los primeros y segundos tendrán que verse las caras en 'semis' de la Copa Oro. De otro lado, los clubes que finalicen en el tercer y cuarto lugar se enfrentarán en la Copa Plata, respectivamente.