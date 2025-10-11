Exfutbolista de la Liga 1 fue capturado por la PNP y es acusado de extorsionar en el Jockey

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a un sujeto identificado por el alias de 'Zambo', integrante de la banda criminal llamada 'Los Rapiñas del Mal', quienes se dedicaban a asaltar a empresarios en el Jockey Plaza. Una de las características de este individuo es que sería un futbolista profesional que ha jugado en 4 clubes de la Liga 1.

Exfutbolista de la Liga 1 fue capturado por extorsionar a empresario del Jockey Plaza

El delincuente fue capturado por los policías cuando estaba cobrando cupos y tenía en la mano el dinero cobrado (800 soles) producto de la extorsión. Además, contaba con dos celulares con los que llevaba a cabo su delito.

"Este sujeto fue intervenido en flagrancia cuando se encontraba portando el dinero producto de la extorsión", informó la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en sus redes sociales.

Video: PNP

Según informó el diario Trome, el delincuente que extorsionaba al empresario durante 3 años seguidos sería un exjugador profesional que llegó a disputar la Liga 1 en 4 distintos clubes de la primera división.

"Ellos no eran vecinos ni amigos, pero sí se conocían. El agraviado formó un equipo de fútbol. Ahí lo conoció. Aparentemente, no le fue bien, pero el detenido avizoró que tenía empresas y empezó a solicitarle dinero", declaró Juan Carlos Montúfar, coronel PNP, al periódico.

Cabe mencionar que una de sus maniobras delictivas que hacía el exjugador de fútbol era dejar arreglos florales con un mensaje que anunciaba su muerte a los empresarios que extorsionaba, como una amenaza.

A pesar de que no se reveló el nombre del capturado, deja en evidencia que existen jugadores profesionales que no saben llevar su carrera y terminan en la situación de este delincuente.