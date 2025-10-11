¡Bombazo! Seleccionado peruano confirma que jugará en Universitario la temporada 2026

Universitario de Deportes está a poco de cerrar una gran temporada, pues tiene la gran posibilidad de lograr el título de la Liga 1 por tercer año consecutivo. En ese contexto, los hinchas cremas conocieron una llamativa noticia que ilusiona con lo que será la próxima campaña donde buscarán lograr todos los retos.

Y es que un importante jugador confirmó que se pondrá la camiseta merengue, resaltando su ilusión de estar en el plantel y demostrar su talento, aquel que le permitió ser convocado a la selección peruana. De esta manera, la ‘U’ podrá contar con un nuevo elemento en el terreno de juego.

Hinchas de Universitario conocieron una grata noticia con futbolista

Se trata de Álvaro Rojas, actual futbolista de Juan Pablo II College que no dudó en responder cuando le preguntaron sobre si le gustaría regresar a Universitario: “Sí, de hecho, para eso trabajo. Trabajo para poder volver al club al que pertenezco”.

(Video: Jax Latin Media)

El habilidoso jugador nacional fue convocado recientemente por el entrenador interino de la Blanquirroja, Manuel Barreto, para el amistoso internacional frente a Chile, pero no llegó a ingresar. Tras el encuentro en Santiago, fue abordado por los medios de comunicación en el aeropuerto Jorge Chávez.

Cabe recordar que el equipo de Chongoyape oficializó a Álvaro Rojas a inicios del presente año. Un habilidoso volante que fue pieza clave de la 'U' en el título del Torneo de Reservas 2024 y que fue cedido para poder tener más minutos.

¿Cuánto es el valor de mercado de Álvaro Rojas?

Según la información del portal internacional Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Álvaro Rojas tiene un valor de mercado de 400 mil €, el cual espera subir teniendo una mayor participación en Juan Pablo II College.