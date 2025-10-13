Jugador de Universitario sufrió fractura y será baja para la siguiente fecha de la Liga

Universitario de Deportes está en busca de todos los campeonatos que viene disputando, entre ellos la Liga 1, Liga 3, Liga Femenina, entre otras. Sin embargo, el equipo de la reserva del cuadro crema ha recibido una mala noticia luego de clasificar a la siguiente ronda de los play-offs: un jugador sufrió una fractura y será baja para la siguiente fecha.

Jugador de Universitario sufrió fractura y será baja para el siguiente partido de la Liga

Universitario venció 2-0 a Unión Santo Domingo en los cuartos de final de la Liga 3 y logró revertir la derrota sufrida en el duelo de ida (1-0), obteniendo un global de 2-1.

Joaquín Sifuentes sufrió una fractura nasal múltiple y será baja para las semifinales de la Liga 3.

Con esta victoria, lograron clasificar a las semifinales de la tercera división del fútbol peruano. Sin embargo, Joaquín Sifuentes sufrió una fractura nasal múltiple, lo que lo perjudica para el próximo partido del equipo merengue.

Según informaron medios relacionados con el conjunto de Universitario de Deportes, el volante de 20 años salió de la cancha en ambulancia con dos cortes en la nariz producto de un golpe directo de Joyce Conde, futbolista de Unión Santo Domingo.

Video: Bicentenario

La actualidad de Sifuentes, según el periodista Carlos Arrunategui, es que el mediocentro está estable y se encuentra bajo observación médica, a la espera de lo que podría ocurrir para ver si podrá disputar las semifinales de la Liga 3.

Próximo rival de Universitario en la Liga 3

La reserva de Universitario de Deportes disputará las semifinales de la Liga 3 contra Estudiantil CNI en un duelo de ida y vuelta para ver quién clasifica a la gran final de la tercera división.