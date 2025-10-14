Jairo Concha llegó hasta la Juventus: Club italiano utilizó audio de "¡No me dejen patear!"

Las sorpresas en el fútbol a través de internet se presentan de diversas formas. Universitario de Deportes cuenta con Jairo Concha, el jugador con mayor potencial para emigrar al extranjero, y desde Italia, la Juventus sorprendió a los seguidores cremas con un video que vincula al peruano con el club de la Serie A.

Jairo Concha llegó hasta la Juventus: Video relaciona al jugador de Universitario con club de la Serie A

El equipo de Comunicaciones de Universitario hizo viral un audio de Jairo Concha cuando grita: "¡No me dejen patear!", por todos los goles que ha venido anotando en el equipo crema desde fuera del área rival.

Video: Juventus

Es por eso que, tras haberse viralizado el audio a nivel mundial, la Juventus utilizó el audio para superponerlo a los mejores disparos de Carlos Tévez, exjugador del equipo italiano, quien ha convertido su fútbol en un festín de goles desde fuera del área.

Cabe mencionar que Juventus no ha sido el único que ha utilizado el audio de Universitario, sino también la selección uruguaya con el gol hecho por Ignacio Laquintana a República Dominicana en el amistoso internacional de la fecha FIFA.

Jairo Concha destaca en Universitario de Deportes por su golazos

Jairo Concha es uno de los goleadores de la Liga 1, ya que durante su temporada en el Torneo Apertura y Clausura ha anotado goles importantes que han hecho vibrar a la hinchada de Universitario.

Por el primer campeonato del año ha anotado en 5 ocasiones y en el segundo ha hecho 3, siendo la mayoría de sus golazos desde fuera del área rival.

Además, el gol más recordado por todos los hinchas cremas es el tanto que le hizo a River Plate durante la Copa Libertadores y que le sirvió para clasificar a los octavos de final.