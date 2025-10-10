¿Se va? Clubes de México y Portugal interesados en destacado jugador de la 'U': "Negociaciones..."

Universitario de Deportes marcha firme rumbo al tricampeonato nacional luego del triunfazo sobre Juan Pablo II en el Estadio Monumental de Ate por el Torneo Clausura 2025. Parte de este gran momento que viven los merengues también se debe al gran rendimiento de sus principales figuras en el once, por lo que, uno de ellos es seguido por elencos del exterior.

Jairo Concha, se ha ganado merecidamente su puesto como titular en el equipo titular de Jorge Fossati. De hecho, esta temporada viene siendo el principal conductor del mediocampo crema, lo cual evidencia que el seleccionado nacional se encuentra en un gran nivel. Bajo ese contexto, clubes de México y Portugal lo tienen en órbita para emigrar al extranjero.

LÍBERO conoció en su edición impresa que escuadras del extranjero mostraron interés en el volante de 26 años. De manera que, al finalizar el torneo local, el club puede iniciar alguna conversación formal con un elenco que presente una propuesta atractiva para ambas partes.

Jairo Concha es figura en Universitario esta temporada/Foto: LÍBERO

Universitario puso precio a la posible venta de Jairo Concha

Cabe mencionar que, en vista de su memorable campaña, la directiva de la 'U' ya planifica una eventual partida del popular 'Jairoco' al término del 2025. En esa línea, se tuvo información que como mínimo el club de Ate puede pedir un aproximado de un millón de dólares por su transferencia.

Números de Jairo Concha con Universitario este 2025

A lo largo de la temporada, Jairo Concha registra un total de 37 encuentros oficiales con camiseta crema a nivel local e internacional. Así también, 9 anotaciones, 10 asistencias y un promedio de 2381 minutos, que lo vuelven pieza en indiscutible en Universitario.

¿Cuál es el valor de Jairo Concha?

Actualmente, Jairo Concha tiene un valor de 1.3 millones de euros en el mercado de transferencias y es uno de los futbolistas más caros de la Liga 1, así como entre los seleccionados peruanos. Probablemente, si sale tricampeón nacional, su cotización siga elevándose para la próxima temporada.