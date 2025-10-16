Universitario venció 1-0 a importante rival y quedó a solo una victoria de lograr el título

Universitario de Deportes emociona a sus hinchas en cada partido que disputa. En la Liga 1 está muy cerca de coronarse como tricampeón nacional, siendo uno de los principales candidatos a ganar el Torneo Clausura. En tienda crema buscan seguir ampliando su palmarés, especialmente luego de vencer a un duro rival en su último encuentro y quedar a una sola victoria de un nuevo título.

En esta oportunidad, nos referimos a las divisiones menores del cuadro estudiantil que vienen destacando en la Adidas Cup Lima 2025 con su categoría Sub-16. En ese contexto, enfrentaron a la Selección Regional FPF en las semifinales y lograron imponerse por 1-0, clasificando a la gran final de la Copa Plata.

Universitario de Deportes mostró un rendimiento sólido a lo largo del partido, destacando por su orden defensivo y su intención constante de generar peligro en el área rival. No obstante, el gol de la victoria llegó recién en los minutos finales, cuando Gonzalo Álvarez convirtió desde el punto penal a los 33 minutos del segundo tiempo.

Universitario venció al combinado nacional por 1-0 y clasificó a la gran final de la Copa Plata. Foto: Universitario.

Con este triunfo, el cuadro crema quedó a un solo paso de levantar un nuevo título. Cabe destacar que en la Adidas Cup Lima se disputan dos trofeos: la Copa Plata y la Copa Oro, siendo la primera la que enfrentan los equipos que finalizaron en el tercer y cuarto lugar de cada grupo.

¿Quién es el rival de Universitario en la final de la Adidas Cup Lima 2025?

De esta manera, el cuadro crema deberá concentrarse en su próximo desafío, esperando al ganador del duelo entre Universidad de Chile y Cruz Azul. El encuentro definitorio se disputará este viernes 17 de octubre.

¿Dónde ver la final de la Copa Plata de la Adidas Cup Lima 2025?

La gran final de la Copa Plata de la Adidas Cup Lima 2025 será transmitida en exclusiva por la señal de Movistar Deportes para toda Sudamérica. Además, los demás encuentros del torneo podrán verse a través del canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube.