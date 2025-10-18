Jugador de Ayacucho FC deja potente mensaje antes de enfrentar a Universitario: "Su grandeza..."

En medio de la expectativa que se ha generado en la previa del Ayacucho FC vs Universitario, Juan Lucumí se refirió a la grandeza del equipo merengue y la capacidad que tiene para sacar los partidos adelante. Los ayacuchanos buscan salir del fondo de la tabla para salvarse del descenso de la Liga 1.

Los partidos que le restan por jugar a Universitario de Deportes son clave para conquistar el tricampeonato del Torneo Clausura. El siguiente reto que tienen los dirigidos por Jorge Fossati será el encuentro ante Ayacucho FC, club que marcha penúltimo en la tabla.

Jugador de Ayacucho FC envía mensaje a Universitario

En Ayacucho FC tienen viva la esperanza de lograr sumar ante el casi campeón del Torneo Clausura y mientras esperan la llegada de Universitario, Juan Lucumí sorprendió al referirse sobre la motivación extra que tiene al enfrentarse al equipo merengue.

"Contra la 'U' es un partido que con el solo nombre del rival ya te motivas, te da cierto ánimo. Para nosotros va a ser una linda experiencia, trataremos de sacar un buen resultado y seguir cumpliendo con el objetivo que tenemos que es salvar la categoría", fueron las palabras del extremo en una entrevista con L1 MAX.

El futbolista colombiano, Juan Lucumí señaló que Ayacucho FC llega en buenas condiciones a pesar de las expulsiones de Manuel Ganoza y Alonso Tamariz. "(El equipo) llega con buen ánimo, contentos. Queríamos ganar el partido contra ADT, pero por cómo se dieron las circunstancias, con dos jugadores expulsados, para nosotros fue un buen resultado rescatar ese punto", acotó.

Fecha y hora del Ayacucho FC vs Universitario

El partido entre Universitario y Ayacucho FC está programado para este lunes 20 de octubre desde las 8.00 p.m. Debido a los trabajos que se están haciendo en su sede habitual, por lo que tendrá que jugarse en el Estadio Nacional.