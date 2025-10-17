Cienciano vs Cusco FC EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, pronóstico y alineaciones

Cienciano vs Cusco FC medirán fuerzas EN VIVO este sábado 18 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura. Este encuentro resulta vital para las aspiraciones de ambos elencos que buscan seguir escalando en la tabla de la Liga 1 2025. Este compromiso está programado disputarse en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. (hora peruana).

¿A qué hora juega Cienciano vs Cusco FC?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido de Cienciano vs Cusco FC correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (del domingo)

¿Dónde ver Cienciano vs Cusco FC EN VIVO?

El partido entre Cienciano vs Cusco FC será transmitido mediante la señal de L1 MAX (antes Liga MAX), la cual está disponible en los principales servicios de cable. De igual forma podrás visualizar el partido EN VIVO ONLINE por vía streaming mediante las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

Previa del partido de Cienciano vs Cusco FC por Liga 1

Cienciano llega con la moral en alto tras conseguir un valioso triunfo por 2-0 ante UTC en Cajamarca. El ‘Papá’ ha mostrado cierta irregularidad en las últimas jornadas, pero confía en mantener la buena racha y seguir escalando posiciones en la tabla.

Cienciano busca sumar su segunda victoria consecutiva y pelear por un puesto internacional.

Actualmente, el cuadro cusqueño ocupa la décima posición del acumulado con 41 puntos, a solo cuatro del octavo lugar que otorga un cupo a la Copa Sudamericana, por lo que está obligado a ganar. Para este encuentro contará con sus principales figuras: Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Por su parte, Cusco FC llega con la racha negativa de dos partidos sin conocer la victoria, quedando relegado en la lucha por el liderato del Torneo Clausura. El equipo de Miguel Rondelli ahora buscará asegurar su presencia en los playoffs y pelear por un lugar para la próxima Copa Libertadores.

Cusco FC deberá romper su mala racha para poder seguir con opciones al título del Torneo Clausura.

A lo largo del año, los ‘Dorados’ han demostrado solidez y buen fútbol, por lo que confían en volver al triunfo con la presencia de su gran carta ofensiva, Facundo Callejo, máximo goleador del campeonato con 22 goles. Además, junto a él estará Iván Colman en el campo, quien suma 5 goles y 13 asistencias.

Cienciano vs Cusco FC: posibles alineaciones

Posible alineación de Cienciano: Ignacio Barrios; Jimmy Valoyes, Daniel Ortiz, Maximiliano Amondarain; Santiago Arias, Agustín González, Christian Neira, Claudio Torrejón; Alejandro Hohberg, Beto Da Silva y Carlos Garcés.

Posible alineación de Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidias, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Pierre Da Silva, Lucas Colitto; Iván Colman y Facundo Callejo.

Cienciano vs Cusco FC: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Cienciano es considerado como el gran favorito para quedarse con la victoria ante Cusco FC. Aquí te dejamos las cuotas en las principales casa de apuestas para que realices tu mejor jugada.

Apuestas Cienciano Empate Cusco FC Betsson 1.27 2.29 2.00 Betano 1.40 2.40 2.20 Bet365 1.25 2.20 2.20 1xBet 1.27 2.35 1.99

Últimos partidos de Cienciano

13/10/2025 | UTC 0-2 Cienciano

02/10/2025 | Melgar 2-0 Cienciano

28/09/2025 | Cienciano 2-1 Alianza Lima

21/09/2025 | Sport Huancayo 5-2 Cienciano

17/09/2025 | Cienciano 2-2 Sport Boys

Últimos partidos de Cusco FC