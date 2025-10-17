Histórico club de la Liga 1 fue sancionado por el uso de bengalas y jugará este lunes sin público
Histórico club de la Liga 1 fue sancionado por el uso de bengalas y el partido por la fecha 15 del Clausura, que se realizará este lunes, deberá jugarlo sin público.
El Torneo Clausura ingresó a la recta final y los equipos están luchando para alcanzar sus respectivos objetivos. Si bien la pelea por el título, Universitario empezó a dar pasos agigantados, Cusco FC, Alianza Lima, Melgar, ADT y Sporting Cristal esperan el tropiezo del equipo de Fossati para tomar el liderato. Ese panorama se ve reflejado en la disputa por la permanencia.
PUEDES VER: Alianza Lima cerró acuerdo con ex U Católica de Chile y solo falta la firma: "Ambas partes..."
Sport Boys empezó a sacar ventaja sobre UTC, Ayacucho FC, Alianza Universidad, Juan Pablo II y Comerciantes Unidos. Los 'Rosados' saben que no se pueden relajar y necesitan sumar la mayor cantidad de puntos para alejarse de la zona de descenso.
Sport Boys fue sancionado y jugará a puertas cerradas
Este lunes 20 de octubre recibirán a Melgar en el Estadio Miguel Grau por la fecha 15 del Torneo Clausura. Para este compromiso, el equipo del 'Pato' Cabanillas no podrá contar con su público, elemento vital en la búsqueda de sus objetivos.
Según informó Ernesto Jerónimo Macedo León en su cuenta de X, Sport Boys fue notificado que por el uso de bengalas en el compromiso ante Sport Huancayo, deberá jugar a puertas cerradas ante los rojinegros.
Luis Urruti habló sobre la derrota ante Alianza Lima
Luis Urruti es una de las grandes figuras que tiene Sport Boys. Post derrota contra Alianza Lima, 'Tito' expresó que dejaron todo en la cancha para llevarse el triunfo, pero no se pudo y además, explicó por qué se retiró de la cancha fastidiado.
"Tristes, nos vamos con sabor amargo. Si cometes errores contra equipos grandes, lo pagas caro y eso sucedió hoy. Estos son los partidos que me gustan jugar, estaba adolorido y estaba frustrado porque no me gusta salir. Hoy nos vamos tristes por el resultado", expresó Urruti.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50