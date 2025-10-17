0
Partidos de Liga 1: programación de la fecha 15 por el Torneo Clausura 2025

Revisa la programación de los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura. Universitario será local en el Estadio Nacional y Cusco FC tendrá una dura prueba.

Jesús Yupanqui
Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025
Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 | FOTO: Liga 1
El Torneo Clausura 2025 ingresó a la recta final. Universitario mantiene su ventaja en la tabla de posiciones y está a un paso de llevarse el título del certamen, por el ende el tricampeonato de la Liga 1. Cusco FC, el más cercano perseguidor de la 'U', tendrá una prueba de fuego contra Cienciano. Revisa la programación completa de la fecha 15.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 18 de octubre

  • 13:00 horas Los Chankas vs. Juan Pablo II | Estados Los Chankas | Canal: L1 MAX
  • 15:15 horas Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético de Sullana | Estadio Juan Maldonado | Canal: L1 MAX
  • 18:00 horas Cienciano vs. Cusco FC | Estadio Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

Domingo 19 de octubre

  • 15:00 horas Atlético Grau vs. UTC | Estadio Campeones del 36 | Canal: L1 MAX
  • 17:30 horas Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

Lunes 20 de octubre

  • 13:15 horas Sport Huancayo vs. Alianza Lima | Estadio IPD Huancayo | Canal: L1 MAX
  • 18:00 horas Sport Boys vs. Melgar | Estadio Miguel Grau de Callao | Canal: GOLPERU
  • 20:15 horas | Universitario vs. Ayacucho FC | Estadio Nacional | Canal: GOLPERU

Descansan: Alianza UDH y ADT

El Cienciano vs. Cusco FC es un partido clave en la disputa por el título del Torneo Clausura. Si los 'Guerreros Dorados' pierden contra el 'Papá' y Universitario derrota a Ayacucho, el conjunto de Fossati llegará al duelo con Sporting Cristal con la opción de dar la vuelta olímpica.

Si bien desde los cremas dejaron en claro que ellos no miran la calcula y van partido tras partido. Otro duelo que promete cautivar a los hinchas es el Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Ambos equipos están peleando por asegurar su presencia en un torneo internacional.

Tabla del Torneo Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC12823
3. Alianza Lima13621
4. Melgar14621
5. Garcilaso13121
6. ADT13021
7. Sporting Cristal111219
8. Cienciano12318
9. Alianza Atlético12316
10. Comerciantes Unidos12-316
11. Sport Huancayo13115
12. Atlético Grau12115
13. Los Chankas11-1015
14. Alianza Universidad13- 1113
15. Sport Boys13- 812
16. Juan Pablo II12-611
17. Ayacucho FC12-911
18. UTC12-96
19. Binacional---

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Alianza Lima311858
3. Cusco FC302257
4. FBC Melgar321452
5. Sporting Cristal291951
6. Alianza Atlético301350
7. Deportivo Garcilaso311048
8. Sport Huancayo31345
9. ADT31-645
10. Cienciano30741
11. Los Chankas29-1138
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys31-1032
14. Juan Pablo II30-1430
15. Comerciantes Unidos30-1727
16. Ayacucho FC30-2226
17. UTC30-2625
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Binacional quedó descalificado del campeonato.

