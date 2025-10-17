Partidos de Liga 1: programación de la fecha 15 por el Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025 ingresó a la recta final. Universitario mantiene su ventaja en la tabla de posiciones y está a un paso de llevarse el título del certamen, por el ende el tricampeonato de la Liga 1. Cusco FC, el más cercano perseguidor de la 'U', tendrá una prueba de fuego contra Cienciano. Revisa la programación completa de la fecha 15.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 18 de octubre

13:00 horas Los Chankas vs. Juan Pablo II | Estados Los Chankas | Canal: L1 MAX

15:15 horas Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético de Sullana | Estadio Juan Maldonado | Canal: L1 MAX

18:00 horas Cienciano vs. Cusco FC | Estadio Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

Domingo 19 de octubre

15:00 horas Atlético Grau vs. UTC | Estadio Campeones del 36 | Canal: L1 MAX

17:30 horas Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX

Lunes 20 de octubre

13:15 horas Sport Huancayo vs. Alianza Lima | Estadio IPD Huancayo | Canal: L1 MAX

18:00 horas Sport Boys vs. Melgar | Estadio Miguel Grau de Callao | Canal: GOLPERU

20:15 horas | Universitario vs. Ayacucho FC | Estadio Nacional | Canal: GOLPERU

Descansan: Alianza UDH y ADT

El Cienciano vs. Cusco FC es un partido clave en la disputa por el título del Torneo Clausura. Si los 'Guerreros Dorados' pierden contra el 'Papá' y Universitario derrota a Ayacucho, el conjunto de Fossati llegará al duelo con Sporting Cristal con la opción de dar la vuelta olímpica.

Si bien desde los cremas dejaron en claro que ellos no miran la calcula y van partido tras partido. Otro duelo que promete cautivar a los hinchas es el Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Ambos equipos están peleando por asegurar su presencia en un torneo internacional.

Tabla del Torneo Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 12 8 23 3. Alianza Lima 13 6 21 4. Melgar 14 6 21 5. Garcilaso 13 1 21 6. ADT 13 0 21 7. Sporting Cristal 11 12 19 8. Cienciano 12 3 18 9. Alianza Atlético 12 3 16 10. Comerciantes Unidos 12 -3 16 11. Sport Huancayo 13 1 15 12. Atlético Grau 12 1 15 13. Los Chankas 11 -10 15 14. Alianza Universidad 13 - 11 13 15. Sport Boys 13 - 8 12 16. Juan Pablo II 12 -6 11 17. Ayacucho FC 12 -9 11 18. UTC 12 -9 6 19. Binacional - - -

Acumulado Liga 1 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 30 41 69 2. Alianza Lima 31 18 58 3. Cusco FC 30 22 57 4. FBC Melgar 32 14 52 5. Sporting Cristal 29 19 51 6. Alianza Atlético 30 13 50 7. Deportivo Garcilaso 31 10 48 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 30 7 41 11. Los Chankas 29 -11 38 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 31 -10 32 14. Juan Pablo II 30 -14 30 15. Comerciantes Unidos 30 -17 27 16. Ayacucho FC 30 -22 26 17. UTC 30 -26 25 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Binacional quedó descalificado del campeonato.