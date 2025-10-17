Partidos de Liga 1: programación de la fecha 15 por el Torneo Clausura 2025
Revisa la programación de los partidos de la fecha 15 del Torneo Clausura. Universitario será local en el Estadio Nacional y Cusco FC tendrá una dura prueba.
El Torneo Clausura 2025 ingresó a la recta final. Universitario mantiene su ventaja en la tabla de posiciones y está a un paso de llevarse el título del certamen, por el ende el tricampeonato de la Liga 1. Cusco FC, el más cercano perseguidor de la 'U', tendrá una prueba de fuego contra Cienciano. Revisa la programación completa de la fecha 15.
PUEDES VER: Representante argentino revela que jugador de Alianza Lima despertó interés en Fluminense
Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura
Sábado 18 de octubre
- 13:00 horas Los Chankas vs. Juan Pablo II | Estados Los Chankas | Canal: L1 MAX
- 15:15 horas Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético de Sullana | Estadio Juan Maldonado | Canal: L1 MAX
- 18:00 horas Cienciano vs. Cusco FC | Estadio Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX
Domingo 19 de octubre
- 15:00 horas Atlético Grau vs. UTC | Estadio Campeones del 36 | Canal: L1 MAX
- 17:30 horas Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | Estadio Inca Garcilaso de la Vega | Canal: L1 MAX
Lunes 20 de octubre
- 13:15 horas Sport Huancayo vs. Alianza Lima | Estadio IPD Huancayo | Canal: L1 MAX
- 18:00 horas Sport Boys vs. Melgar | Estadio Miguel Grau de Callao | Canal: GOLPERU
- 20:15 horas | Universitario vs. Ayacucho FC | Estadio Nacional | Canal: GOLPERU
Descansan: Alianza UDH y ADT
El Cienciano vs. Cusco FC es un partido clave en la disputa por el título del Torneo Clausura. Si los 'Guerreros Dorados' pierden contra el 'Papá' y Universitario derrota a Ayacucho, el conjunto de Fossati llegará al duelo con Sporting Cristal con la opción de dar la vuelta olímpica.
Si bien desde los cremas dejaron en claro que ellos no miran la calcula y van partido tras partido. Otro duelo que promete cautivar a los hinchas es el Alianza Lima vs. Sport Huancayo. Ambos equipos están peleando por asegurar su presencia en un torneo internacional.
Tabla del Torneo Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|12
|15
|30
|2. Cusco FC
|12
|8
|23
|3. Alianza Lima
|13
|6
|21
|4. Melgar
|14
|6
|21
|5. Garcilaso
|13
|1
|21
|6. ADT
|13
|0
|21
|7. Sporting Cristal
|11
|12
|19
|8. Cienciano
|12
|3
|18
|9. Alianza Atlético
|12
|3
|16
|10. Comerciantes Unidos
|12
|-3
|16
|11. Sport Huancayo
|13
|1
|15
|12. Atlético Grau
|12
|1
|15
|13. Los Chankas
|11
|-10
|15
|14. Alianza Universidad
|13
|- 11
|13
|15. Sport Boys
|13
|- 8
|12
|16. Juan Pablo II
|12
|-6
|11
|17. Ayacucho FC
|12
|-9
|11
|18. UTC
|12
|-9
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Acumulado Liga 1 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Alianza Lima
|31
|18
|58
|3. Cusco FC
|30
|22
|57
|4. FBC Melgar
|32
|14
|52
|5. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|6. Alianza Atlético
|30
|13
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|31
|10
|48
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|30
|7
|41
|11. Los Chankas
|29
|-11
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|31
|-10
|32
|14. Juan Pablo II
|30
|-14
|30
|15. Comerciantes Unidos
|30
|-17
|27
|16. Ayacucho FC
|30
|-22
|26
|17. UTC
|30
|-26
|25
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional quedó descalificado del campeonato.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50