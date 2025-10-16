Fossati dio fuerte respuesta por la programación del Cristal vs Universitario: "Hay razones..."

El clásico moderno entre Sporting Cristal vs Universitario tuvo que ser reprogramado por la situación política del país. Este compromiso se jugará el 23 de octubre, sin embargo, esta nueva fecha causó polémica ya que los cremas tendrán una fuerte seguidilla de partidos. En ese contexto, el DT Jorge Fossati sorprendió al pronunciarse con firmeza sobre este compromiso. ¿Qué dijo?

Durante los entrenamientos de Universitario de Deportes este jueves 16, el técnico crema habló con los medios en zona mixta, donde fue consultado por las cámaras de Entre Bolas sobre su opinión respecto a la nueva fecha del partido ante Sporting Cristal.

El estratega no ocultó su molestia por la reprogramación, señalando que, aunque comprende que existen factores fuera del control de la organización, el principal perjudicado es Universitario, ya que deberá afrontar tres partidos en un periodo de solo 7 días.

Video: Entre Bolas

"No nos gusta, hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o los clubes involucrados. Le das vuelta y al final el que queda en desventaja es Universitario. Ahora jugaremos el jueves (con Cristal), cuando jugamos el lunes y el rival juega el domingo; y luego jugamos dos días y medio después, con un viaje de por medio", expresó.

Pese a su descontento, el entrenador resaltó que el equipo asumirá cada compromiso con profesionalismo y compromiso, además de destacar la labor de los dirigentes, quienes intentaron evitar cualquier perjuicio para el club.

"Yo no lo hubiera programado así. Pero, es lo que hay y lo que vamos a encarar poniendo de nosotros todo lo que podemos, porque sabemos que nuestros dirigentes hicieron todo lo que está al alcance", añadió.

Jorge Fossati se pronunció sobre los rumores de salida de César Inga

Por otro lado, el 'Nonno' fue consultado por los fuertes rumores ante una posible salida de César Inga de Universitario a final de la temporada. Ante esta situación, el estratega evitó entrar en polémica e indicó que ahorita lo único que busca es que el lateral se concentre en el próximo partido

"Como entrenador, mirar al jugador, después lo demás, todo lo que se hable por ahí de otra cosa que no sea el partido del lunes, trato de que el jugador pueda tener la cabeza en el lunes", sentenció el técnico uruguayo.