Fossati responde al interés de clubes extranjeros por César Inga, jugador de la 'U': "Trato de..."

Jorge Fossati salió a aclarar los rumores que vinculan a César Inga con clubes extranjeros. El rendimiento del futbolista de Universitario habría despertado el interés de equipos internacionales y se especula que podría salir del equipo 'merengue' en el próximo mercado de fichajes. ¿Su futuro está lejos del Monumental? El DT argentino fue claro y respondió a la prensa.

A sus 23 años y luego de demostrar su gran habilidad en el campo, César Inga podría estar jugando sus últimos partidos vistiendo la camiseta de Universitario de Deportes. Durante los últimos días se ha relacionado al futbolista con la MLS y también con la liga italiana. Ante esto, Jorge Fossati no dudó en aclarar su situación.

Jorge Fossati aclara si César Inga saldrá de Universitario

En la previa del partido ante Ayacucho que se jugará este lunes 20 de octubre a las 8:15 p.m. (horario peruano), Jorge Fossati conversó con los medios de comunicación y no dudó en señalar cuál es la prioridad que maneja actualmente con César Inga dentro del plantel.

"Como entrenador, mirar al jugador, después lo demás, todo lo que se hable por ahí de otra cosa que no sea el partido del lunes, trato de que el jugador pueda tener la cabeza en el lunes", señaló el estratega sobre los rumores que apuntan a Inga fuera de Universitario tras haber despertado el interés en equipos del exterior.

Representante de César Inga aclara rumores de su salida

En una entrevista con L1 MAX, Narciso Algamis, representante de Inga, fue consultado sobre la posibilidad de que el futbolista de 23 años deje Universitario esta temporada. Algamis aprovechó para hacer énfasis en que el lateral izquierda está enfocado en los objetivos con la 'U' y no pierde la concentración de seguir creciendo a nivel profesional.

"Él está únicamente pensando en la 'U', él sabe todos los movimientos. Y si bien nosotros le contamos todo para que no sorpresa con ninguna cosa rara que pueda salir. Su familia es de él, es bárbara, que a pesar de que él está acá lo apoyan un montón, imagínense que ahora vienen para el juego contra ADT, vienen papá, tíos, y todos juntos a Tarma a ver el partido. Está todo bien, como debe de estar"