Jorge Fossati fue captado con particular gesto tras reprogramación del duelo contra Cristal

Universitario afrontará tres partidos en seis días y uno de ellos es ante Sporting Cristal. Jorge Fossati tuvo un enorme gesto tras confirmarse.

Jorge Fossati reaccionó ante la hinchada merengue.
Foto: LÍBERO.
La Liga 1 confirmó que Universitario de Deportes visitará a Sporting Cristal el próximo jueves 23 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, en un partido pendiente que debió disputarse esta semana, pero que por la inestabilidad que atraviesa el país fue postergado. Esto genera una desventaja para los cremas, ya que afrontarán tres partidos en seis días. Ante ello, Jorge Fossati tuvo un particular gesto horas después de conocerse la noticia.

Como muchos saben, el lunes 20 del presente mes la 'U' recibirá a Ayacucho FC en el Estadio Monumental, tres días después visitará a los celestes en el Estadio Nacional, y el domingo 26 deberá viajar hasta Tarma para afrontar un compromiso clave ante ADT. Es así como los merengues entrenaron esta mañana pensando en el cotejo contra los 'Zorros'.

Una vez culminado el trabajo en Campo Mar, el comando técnico de Universitario de Deportes y todos los futbolistas se retiraron a sus respectivas viviendas. Sin embargo, antes de marcharse se pudo apreciar a Jorge Fossati, Martín Pérez Guedes, y otros referentes del cuadro crema firmándole autógrafos a los hinchas que acudieron para expresarles todo su apoyo.

Con ello, queda claro que el director técnico uruguayo y sus pupilos no se referirán a la reprogramación del partido ante Sporting Cristal, aunque la institución sí mostró su descontento por la decisión que tomó la Liga 1. Eso sí, el compromiso ante los celestes puede ser crucial debido a que la 'U' tiene chances de salir tricampeón del fútbol peruano precisamente en ese partido, si es que Cusco FC pierde ante Cienciano este fin de semana.

Universitario vs. Ayacucho FC: hora y dónde ver

El partido entre Universitario y Ayacucho FC se llevará a cabo este lunes 20 de octubre desde las 20.15 horas de Lima, Perú, en el Estadio Monumental de Ate. Asimismo, la transmisión del compromiso será mediante la señal de GOLPERÚ para todo el territorio nacional.

